Gualtieri poserà una nuova corona per Paolo Di Nella

Il blitz dei collettivi di estrema sinistra nei "luoghi sacri" della destra romana, come le sedi di Gioventù Nazionale e di Generazione Popolare, hanno causato anche il danneggiamento delle targhe in memoria di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella e la distruzione di una corona di alloro dedicata a quest'ultimo, nei giardini di Villa Chigi. Il sindaco Gualtieri non si è fatto pregare e ha promesso la sostituzione.

I danni alle sedi di destra e alla corona di Di Nella

Il 20 febbraio, due giorni prima le celebrazioni in ricordo dell'omicidio di Valerio Verbano avvenuto nel 1980 a Città Giardino, un gruppo di ragazzi camuffati con cappucci e passamontagna ha "sanzionato" due sedi di associazioni giovanili di destra nel II e VIII municipio e ha danneggiato e dato fuoco alla corona di alloro che nei giardini di Villa Chigi ricorda Paolo Di Nella, militante di estrema destra ucciso nel 1983 a viale Libia.

La condanna di Gualtieri e la promessa di una nuova corona

Fratelli d'Italia immediatamente aveva chiesto al Sindaco di condannare i gesti, cosa che Gualtieri ha fatto: "Incendiare la corona d'alloro in ricordo di Paolo Di Nella è un gesto vile e inqualificabile - ha scritto su Twitter - che condanniamo fermamente. Nessuna rivendicazione politica può sconfinare in un simile atto barbaro e violento". Inoltre, Gualtieri ha fatto sapere di aver " disposto l'immediata deposizione di una nuova corona in sua memoria".

FdI: "Grazie al Sindaco, violenza politica mai giustificata"

"Ringraziamo il sindaco Gualtieri per aver annunciato la deposizione di una nuova corona di fiori in memoria di Paolo Di Nella - il commento del gruppo capitolino di FdI -. Un gesto che va nella giusta direzione che è quella di essere uniti davanti a qualunque episodio di vile intolleranza come quello di ieri. La violenza politica non deve essere mai giustificata anche per rispetto della memoria dei tanti ragazzi uccisi solo per 'colpa' dei propri ideali".

L'appello di Alemanno

Sull'episodio arriva il commento dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno: "Non c’è pace per questi ragazzi uccisi e per i loro amici e familiari che non hanno avuto giustizia con la condanna dei colpevoli. Altri giovani, quasi mezzo secolo dopo, continuano i riti dell’odio e della violenza, cercando di provocare reazioni uguali e contrarie per resuscitare una faida ideologica che si sperava fosse stata superata definitivamente". Quindi l'appello: "Il mio appello ai giovani di destra è che nessuno cada nella provocazione di pensare a ritorsioni e vendette, mentre il mio appello a tutti i giovani di destra e di sinistra è quello di comprendere che il proprio nemico non è il coetaneo che la pensa diversamente, ma un sistema di potere che li condanna alla povertà e all’emarginazione. In questo quadro non posso non apprezzare l’immediata reazione che il Comune di Roma ha avuto di fronte a questi gesti, decidendendo di deporre nuovamente la corona di fiori in ricordo di Paolo Di Nella a Villa Chigi dove l’altra notte è stata bruciata dai collettivi antifascisti. Non mi stupisco perché avevo già apprezzato la sensibilità dell’Assessore alla memoria Miguel Gotor, come avevo a suo tempo apprezzato la decisione del Sindaco Veltroni di intitolare a Paola quel viale di Villa Chigi. Questa è la strada delle istituzioni per dare un buon esempio a tutti i nostri giovani".