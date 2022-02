Gualtieri e i primi 100 giorni: "Abbiamo trovato situazione critica, Roma non investiva le sue risorse"

"Abbiamo dovuto rimettere in piedi situazioni critiche, la città era ferma e tagliava investimenti". Roberto Gualtieri non ci va leggero, in occasione dell'assemblea pubblica organizzata da Sinistra Civica Ecologista a via Libetta. "Ho trovato una città che non spende le risorse che investe una quota impressionantemente bassa rispetto a quanto stanziato".

Non fa nomi, ma il sindaco si riferisce alla precedente amministrazione, come ovvio. "Non accusiamo nessuno - prosegue - ma la macchina amministrativa era su binari sbagliati. Abbiamo trovato cose incredibili e ora con il nuovo bilancio stiamo dando grandi segnali di cambiamento". L'obiettivo è quello di dare man forte all'opera di messa a terra degli investimenti finanziati dal Pnrr: "Abbiamo fatto una battaglia importante - continua - per una capacità assunzionale aggiuntiva, ridefinendo la macrostruttura in tempi record. Lo abbiamo scritto e lo renderemo operativo da qui a primavera".

L'ex Ministro delle Finanze ha poi rivolto un ringraziamento a SCE: "Grazie a voi e alle altre forze di maggioranza - le sue parole - per l'unità di intenti e azione, che è la condizione per fare le cose. O si fa una grande alleanza sociale, territoriale e politica anche per il tema più tecnico o non riusciremo a rimettere in moto questa città".

Gualtieri ha sottolineato nel suo discorso il "protagonismo dei municipi". "Ci hanno detto che la prima cosa da fare per pulire la città era litigare con i lavoratori - ha dichiarato il sindaco - , abbiamo risposto di no, che serve un'alleanza con i lavoratori per rimettere in moto la pulizia. C'è tantissimo da fare, lungi da me cantare vittoria o pensare di aver ottenuto chissà quali risultati, Roma merita livelli di qualità degni di una capitale". "La fase due - la conclusione di Gualtieri - è dire che la città può rinascere con il lavoro, meno disuguaglianze, transizione ecologica e partecipazione democratica".

La replica di Meleo (M5S)

Linda Meleo, già assessora ai Trasporti e in seguito ai Lavori Pubblici della giunta Raggi, oggi capogruppo Cinquestelle in assemblea capitolina, non accetta la ricostruzione del sindaco Gualtieri. "Non dice il vero - fa sapere - quando dice di aver ricevuto una macchina ferma. Ne sono la riprova i progetti per la mobilità su ferro, già finanziati come il tram Togliatti, il tram Tva, il tram Tiburtina Verano, la riqualificazione della linea Pantano-Giardinetti con prolungamento a Tor Vergata, le due funivie oltre a 50 vetture tram o gli accordi quadro sul verde o per la manutenzione stradale".

"Inoltre, proprio per rafforzare la macchina amministrativa - aggiunge Meleo -, dopo oltre dieci anni di fermo, abbiamo fatto scorrere le graduatorie dei vecchi concorsi e bandito nuove procedure concorsuali proprio per far arrivare nuove forze a Roma Capitale, da dirigenti a istruttori amministrativi. Il sindaco acceleri per chiudere queste procedure, inspiegabilmente ferme ormai da mesi e faccia preparare nuovi progetti. Da ottobre a oggi, l'attuale amministrazione ha usato solo progettualità esistenti realizzare durante l'era Raggi. Parlo dei progetti che hanno ottenuto fondi Pnrr come quelli per le case Erp e per il dissesto idrogeologico o i progetti per la rigenerazione urbana come i 3 PinQua, tra i quali ricade l'immobile a via del Porto Fluviale. Dopo 4 mesi di amministrazione, siamo tutti in attesa di capire quali saranno le idee e le nuove progettualità di questa giunta".