Sui tavolini Gualtieri contro il governo: "Proroga delle occupazioni di suolo pubblico è stata inappropriata"

"Il parlamento, in modo secondo noi inappropriato, ha votato una proroga della maggiori occupazioni di suolo per i tavolini, rendendo inefficace gli atti che stavamo predisponendo". Il sindaco Roberto Gualtieri non le manda a dire. Senza troppi giri di parole attacca palazzo Chigi sul tema delle osp (occupazioni di suolo pubblico), con riferimento alla norma passata a fine maggio alla Camera all'interno del decreto legge cosiddetto "taglia-prezzi", che al suo interno ha appunto prorogato le occupazioni di suolo pubblico concesse durante il Covid (in scadenza il 30 giugno) fino al 30 settembre.

Ben altro lavoro invece stava facendo il Campidoglio sul tema. La giunta aveva da poco licenziato una delibera tentando di conciliare anche le richieste dei residenti, stanchi di fare lo slalom tra i tavolini sui marciapiedi del centro.

Come voleva procedere il Comune

Una delibera transitoria, frutto del lavoro della commissione Commercio e dell'assessora al commercio Monica Lucarelli, poi votata in giunta, che non prevedeva la semplice conferma dello status quo, da una parte fissando la cancellazione delle osp aggiuntive nel I municipio, e l'obbligo per tutte le altre di presentare una domanda di autorizzazione con tanto di relazione tecnica. Uno sforzo che si è poi rivelato inutile data la norma nazionale che "vince" necessariamente su quella locale.

La task force al Pantheon

Da qui il gelo tra il sindaco dem e il governo Draghi e le parole che non lasciano spazio a grandi interpretazioni. Ieri intanto la prima operazione della nuova task force della polizia locale dedicata alla rimozione dei tavolini "selvaggi". Solo nel perimetro del Pantheon sono stati rimossi 100 metri quadri di tavolini abusivi da piazza della Rotonda, con 11 verbali elevati e multe per 26mila euro e 25 agenti impegnati nell'operazione.