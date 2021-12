Gualtieri sarà il commissario del Giubileo 2025: "Ringrazio Draghi per la nomina, sono onorato"

Il sindaco Roberto Gualtieri sarà il commissario per il Giubileo 2025. A proporre la nomina il presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri mattina a palazzo Chigi ha presieduto il Tavolo istituzionale del Giubileo.

"Sono onorato di questo attestato di stima. Lavoreremo senza sosta affinché Roma sia pronta per questo evento di portata planetaria e di straordinario significato spirituale" ha twittato il primo cittadino ringraziando il premier per la nomina, accettata di buon grado dai presenti.

Alla riunione, indetta per illustrare la governance del lavoro, hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Daniele Franco, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, rappresentanti del ministero dell'Interno, l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Paolo Orneli, la sottosegretaria al Mef, Alessandra Sartore, e in rappresentanza del Parlamento il senatore Alberto Bagnai, gli onorevoli Marianna Madia e Francesco Silvestri.

"Il Giubileo 2025 rappresenta, in particolare dopo la drammatica crisi dovuta alla pandemia, un'opportunità preziosa per la città di Roma e per l'intero Paese" ha commentato sottolinea Sartore. "Si tratta di un appuntamento dal significato mondiale, dunque una sfida che non possiamo perdere e che ci deve vedere pronti sul piano dell'efficienza e della trasparenza nell'uso delle risorse messe in campo".