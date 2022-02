Il sindaco Roberto Gualtieri sarà commissario straordinario del Giubileo

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà il commissario straordinario del Giubileo 2025. A nominarlo nella riunione di ieri, lunedì 31 gennaio, il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi. Una decisione che era già stata annunciata in via informale durante il tavolo tematico istituzionale riunito lo scorso dicembre.

Il ruolo di commissario è previsto dalla normativa per "assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni" del grande evento. In ballo, lo ricordiamo, un pacchetto di investimenti da 1,5 miliardi di euro che serviranno alle città per dotarsi di tutte le infrastrutture necessario per accogliere al meglio il flusso di pellegrini.

"Ringrazio il presidente Draghi e il Cdm per la nomina a Commissario straordinario per #Giubileo2025 - ha twittato ieri il sindaco - metterò tutto il mio impegno affinché #Roma arrivi a questo grande evento spirituale come una capitale più moderna e vivibile pronta ad accogliere milioni di pellegrini e turisti".

Fin dall'insediamento il primo cittadino ha riempito l'agenda di incontri ufficiali per pianificare l'appuntamento giubilare, prima con il presidente Draghi poi con Papa Francesco e con il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Rino Fisichella, ospitato a dicembre in Campidoglio.