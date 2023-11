Gualtieri alla commemorazione dei defunti al Verano: "Ama sta lavorando per curare i cimiteri"

"Oggi siamo qui per commemorare tutti i defunti della nostra città insieme ai loro cari che oggi li ricordano. Un giorno di raccoglimento e di vicinanza, e noi vogliamo esprimere questo sentimento insieme ai romani". Sono le parole del sindaco Roberto Gualtieri, che ieri, giovedì 2 novembre, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per la giornata dei defunti all'Ossario comunale all'interno del cimitero monumentale del Verano.

Questo, ha detto, "è un luogo unico e straordinario, c'è un grande impegno per curarlo e rimetterlo a posto perché è stato in condizioni difficili. Devo dire che adesso Ama sta lavorando con grande impegno per dare una cura adeguata ai nostri cimiteri, un segno doveroso di rispetto verso i defunti e chi li piange e li ricorda. Voglio davvero ringraziare Ama e tutti gli operatori - ha ribadito il primo cittadino - che si stanno impegnando moltissimo sia per la pulizia della città che per affrontare il tema della cura dei cimiteri. È stato fatto un lavoro davvero molto significativo".

Presente ieri alla cerimonia di commemorazione per la giornata dei defunti anche il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. "Ama ha cercato di arrivare a questo appuntamento preparata, risolvendo temi che hanno caratterizzato le questioni cimiteriali intervenendo sulle diverse componenti". E ancora: "Stiamo lavorando, c'è un progetto di sviluppo che interessa le nostre attività: manutenzione ordinaria e straordinaria, il potenziamento del sistema di cremazione e, grazie all'amministrazione e agli investimenti che stiamo mettendo e che metteremo on campo, ci aspettiamo una costante attenzione e presa in carico di queste realtà così importanti per la città".