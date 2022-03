Gualtieri cancella "La sindaca informa", addio al giornale di Virginia Raggi 

Con apposita delibera di giunta Gualtieri fa cancellare "La sindaca informa", il giornale voluto da Virginia Raggi per comunicare ai romani obiettivi raggiunti o in programma. La pagina web sul sito del Comune c'è ancora, ma il settimanale ufficialmente non esiste più. Il sindaco dem ne ha chiesto l'eliminazione al Tribunale civile di Roma (sezione per la stampa e l'informazione). Nessuna intenzione di proseguire con il modello informativo voluto dall'ex prima cittadina, che tra l'altro fu oggetto di aspre polemiche anche dall'allora opposizione di centrosinistra.

Partito nel novembre del 2016 come semplice bollettino on line, in forma scritta, con apposito banner sul sito del Comune di Roma (e rilanciato anche sui social), da dicembre 2017 è diventato un vero e proprio giornale cartaceo diffuso dai municipi. L'idea era quella di raggiungere quei cittadini poco avvezzi a utilizzare internet (una minoranza sempre più residuale) per informarsi su cosa avviene in città.

Quel che non piacque fu la spesa extra prevista per la stampa del giornale. Se infatti per produrlo venivano utilizzate risorse interne già a lavoro nell'ufficio stampa, senza oneri aggiuntivi quindi di personale, stampare le copie ha avuto un costo. Il progetto si è attestato su una tiratura di 15 mila copie per pubblicazione, con una spesa totale di 957 euro a pubblicazione, senza iva, a cui vanno aggiunti 180 euro per la spedizione. Considerando circa quattro pubblicazioni al mese, la spesa si è aggirata, sempre senza imposte, attorno a circa 4500 euro al mese. Senza contare la sanzione di Agcom nel 2018, in periodo elettorale, per "violazione della par condicio". Che costrinse Raggi a rendere pubblica la reprimenda e a sospendere la pubblicazione per 15 giorni.

Insomma, costoso e inutile per il nuovo sindaco, che ha puntato fin da subito su una comunicazione vecchia maniera. Sì ai social network ma con parsimonia, più foto che video per raccontare uscite e appuntamenti istituzionali (Raggi si contornò di una nutrita schiera di videomaker) e un numero finora significativo di conferenze stampa, nuovamente possibili in presenza.