Gualtieri in bici ai Fori con il commissario europeo per il clima: "È stato un gesto simbolico ma importante"

Una pedalata in via dei Fori Imperiali a bordo delle bici elettriche. Il sindaco Roberto Gualtieri a margine di un incontro in Campidoglio con il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra, ha inforcato la bicicletta in dotazione alla polizia di Roma Capitale e, seguito da alcuni agenti e dall’assessore Patané, ha percorso via dei Fori Imperiali.

L'incontro in Campidoglio

“Un piacere ricevere in Campidoglio l'amico Wopke Hoekstra, commissario europeo per l'Azione per il clima e confrontarci sui nostri progetti per una città più verde, che riduce le emissioni, sostiene il trasporto pubblico e che realizza più piste ciclabili per i cittadini” ha commentato il primo cittadino a margine dell’appuntamento istituzionale.

Il piano clima

Roma è una delle città che, avendo aderito al bando “100 Climate Neutral and Smart Cities by 2030” hanno sposato l’obiettivo della cosiddetta “neutralità climatica”. Significa ridurre le emissioni del 66,3% entro il 2030 per azzerarle poi entro il ventennio successivo. Obiettivi da raggiungere attraverso il nuovo piano clima lanciato dal Campidoglio lo scorso settembre.

Un gesto simbolico

Dopo l’incontro, Gualtieri ed il commissario Hoekstra hanno pedalato nella zona che sarà interessata dai primi cantieri per la realizzazione del Grande raccordo anulare delle bici. Percorrere insieme al rappresentante europeo per il Clima un breve tratto in bici, ha spiegato il sindaco, è stato “un gesto simbolico ma importante perché rafforzare gli spazi per i pedoni e per la mobilità sostenibile è uno dei nostri obiettivi principali, in linea con l'Europa, anche nel rispetto dell'ambizioso Piano Clima di cui Roma si è dotata”.