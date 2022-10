Gualtieri spegne le voci di rimpasto e assegna nuove deleghe a Catarci e Lucarelli

Nessun rimpasto, anzi. Roberto Gualtieri "rilancia" e nella serata del 6 ottobre ha annunciato di aver assegnato due nuove deleghe a due suoi assessori.

Il primo cittadino, infatti, ha deciso di aver delegato le politiche del personale ad Andrea Catarci, già responsabile per il decentramento, la partecipazione e i servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per quanto riguarda Monica Lucarelli, una delle figure della squadra di governo più indicate come possibile uscente in caso di rimpasto, le è stata affidata dal Sindaco la delega alla sicurezza. Le due materie erano rimaste a Gualtieri, ma "un'ottica di razionalizzazione del lavoro e di riorganizzazione delle competenze" ha spinto l'ex ministro a liberarsene.

"Ringrazio il Sindaco per la nuova delega che mi ha assegnato e per la fiducia - ha commentato Lucarelli -. Sento una grande responsabilità nell’accettare questo incarico che porterò avanti con la stessa dedizione e impegno che hanno contraddistinto questi mesi da assessora alle attività produttive e pari opportunità. La sicurezza in una città come Roma è una priorità per la nostra amministrazione che mette al centro i propri cittadini. Mi metto subito all'opera con la consapevolezza che sarà possibile fare bene solo con la collaborazione e il confronto continuo con tutte le forze dell'ordine, i municipi e i miei colleghi di giunta oltre alla certezza di poter contare sulla collaborazione e sul supporto del professor Francesco Greco (consigliere alla legalità nominato da Gualtieri, ndr). Un lavoro di squadra per far crescere Roma e renderla migliore"

"Desidero rivolgere un ringraziamento non di circostanza al Sindaco che mi ha comunicato oggi (ieri 6 ottobre, ndr) la sua intenzione di conferirmi, in aggiunta alle altre deleghe, anche l'incarico relativo alle politiche del personale di Roma Capitale - aggunge Catarci -. Nella consapevolezza del livello di delicatezza dell'incarico e della gravosità degli impegni, approccerò a questa nuova sfida col massimo slancio, senza eludere le tante tematiche di primaria rilevanza che sono sul tappeto: il contratto del personale del comparto, la conclusione delle procedure di reclutamento della dirigenza in atto, l'approfondita disamina dei fabbisogni assunzionali, l'elaborazione di efficaci strategie volte al reclutamento e alla gestione del necessario contingente di personale chiamato a fornire risposte certe, tempestive ed efficaci alla cittadinanza nell'interesse dei 23mila dipendenti e della città tutta".