Criminalità, Gualtieri non chiama l'Esercito ma chiede più forze dell'ordine

Da Tor Bella Monaca al Quarticciolo, i blitz delle forze dell'ordine nei quartieri difficili di Roma sono ormai all'ordine del giorno, come lo sono gli episodi di cronaca nera. Come il linciaggio di uno scippatore al Quarticciolo, ripreso da uno smartphone e la successiva identificazione degli autori, ma ancor peggio l'omicidio del 38enne Daniele Di Giacomo freddato con alcuni colpi di arma da fuoco a Tor Bella Monaca. Sul tema si è soffermato il sindaco Roberto Gualtieri in una intervista a Radio Roma Sound: "Lavoro delle forze dell'ordine va intensificato".

Gualtieri e la preoccupazione per i quartieri in mano alla delinquenza

Spaccio, agguati e omicidi. Ma anche una rabbia generalizzata che sfoga in linciaggi come capitato al Quarticciolo ai danni di uno scippatore, contro il quale la folla ha cercato di farsi giustizia da sola. E ancora, occupazioni abusive di immobili e allacci irregolari alle utenze. Ci sono quadranti della Capitale nei quali i fenomeni criminali si concentrano particolarmente e per questo il sindaco Gualtieri auspica una intensificazione dei controlli: "Ci sono zone dove 'è un concentrato di criminalità insostenibile - ha detto a Radio Roma Sound - Tor Bella Monaca è uno di questi". La piazza di spaccio più grande d'Europa e ben 14 clan a contendersi o spartirsi gli affari, quasi sempre legati al traffico di droga. Il 29 agosto a Tor Bella Monaca, in pieno giorno, un uomo a bordo di uno scooter ha tentato di investire il prete antispaccio don Coluccia, in viale dell'Archeologia.

"Roma è più sicura della media ma ci sono situazioni da affrontare"

"Roma è una città infinitamente più sicura di molte altre capitali mondiali - tiene a premettere Gualtieri nella sua intervista on air - se si guardano complessivamente le medie dovremmo essere soddisfatti. Ma la situazione è differenziata e ci sono zone di Roma dove c'è un concentrato di criminalità insostenibile. Le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario, ma deve essere intensificato". Non solo blitz, a volte programmati, ma anche una presenza sul territorio che riconsegni agli abitanti un senso dello Stato non a intermittenza, come auspicato in una sua opinione su RomaToday anche dalla consigliera Pd Nella Converti.

Nelle periferie difficili servono più uomini in strada

"Ai comitati per l'ordine e la sicurezza chiediamo più uomini - sottolinea Gualtieri - una presenza più forte, anche se chi c'è sono persone straordinarie. Ma di fronte a queste concrete difficoltà occorre una presenza maggiore. E poi occorre dare alternative ai giovani che vengono altrimenti risucchiati dalla criminalità e poi magari a un certo punto la loro vita finisce e vengono uccisi per qualche regolamento di conti. Oltre a sollecitare una presenza costante delle forze dell'ordine - ha aggiunto il Sindaco - abbiamo lavorato per fare grandi progetti di rigenerazione".

Il Pnrr per Tor Bella Monaca a rischio

E' un occasione per Gualtieri, quella in radio, per ribadire l'importanza di mettere a terra il prima possibile i 120.000.000 di euro previsti dal Pnrr per un "gigantesco progetto di radicale trasformazione di Tor Bella Monaca". Per risanare le case popolari, portare servizi e luoghi aperti di socializzazione, incontro, scambio e legalità. Ma quei fondi ad oggi sono a rischio dopo la rimodulazione del Pnrr da parte del Governo Meloni, già comunicato in agosto all'Unione Europea. "Per il Quarticciolo è stato varato un piano da 5,7 milioni di euro - annuncia Gualtieri - per fare la Fabbrica del teatro negli edifici adibiti per i laboratori del Teatro dell'opera, ma anche per avere fab lab, luoghi di aggregazione. Dobbiamo strappare a quel destino tanti ragazzi. Questa è la sfida delle periferie".

"Non voglio l'esercito ma forze dell'ordine"

Nessuna richiesta di dispiegare l'Esercito, da parte del primo cittadino ("non c'è forse più quella esigenza e poi fanno un altro mestiere"), ma una presenza costante. "A fianco a questo, bisogna dare una prospettiva diversa - conclude Gualtieri - perché ci sono tantissime persone oneste, associazioni e residenti che possono essere protagonisti di un futuro diverso. Questi territori sono parte integrante della città".