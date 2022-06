Gualtieri si riprende la delega al litorale: “Ostia tornerà prioritaria per il Comune”

L’intenzione del Campidoglio di riprendersi la delega sul litorale è confermata. La giunta Gualtieri ha infatti firmato una proposta di delibera, da sottoporre al vaglio dell’assemblea capitolina, che è finalizzata a modificare il regolamento sul decentramento amministrativo del municipio x.

Le intenzioni di Gualtieri

La questione era in sostpeso da alcuni mesi, visto che era stata preannunciata all’indomani delle elezioni amministrative. L’avvio della nuova consiliatura, nel parlamentino di Ostia, era stata infatti segnata dalle proteste di due eletti tra le file del Partito Democratico che, per contestare la nuova giunta Falconi, erano arrivati ad incatenarsi.

Nel tentativo di ricomporre la frattura che si andava delineando all’interno della maggioranza, il sindaco aveva fatto due proposte. La prima prevedeva la possibilità d’indicare, da parte dei due consiglieri “dissidenti”, il nome di una persona da inserire nella giunta municipale. Operazione che non ha portato ad alcun risultato perché la persona indicata, Ilaria Meli, non è poi entrata nella squadra di governo locale. L’altra proposta, accolta dal minisindaco Falcone, era quella di riportare al Campidoglio l’amministrazione del litorale. Ed è nel solco di questo proposito che Gualtieri ha recentemente firmato la proposta di delibera.

Il tavolo coordinato dal Campidoglio

Il provvedimento voluto dal sindaco prevede l’abolizione dell’articolo 13 della delibera numero 18 del 2011, quello relativo alla gestione del litorale cittadino. Litorale che, per inciso, l’assemblea capitolina ha deciso di candidare all’Unesco come patrimonio dell’umanità. La delibera firmata da Gualtieri prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra sindaco, presidente della regione, presidente del Municipio e rappresentanti dell’agenzia del Demanio e della Capitaneria di porto. Per illustrare quest’iniziativa era stata indetta anche una conferenza stampa, venerdì 17 marzo, che prevedeva la presenza del sindaco, di Zingaretti e del presidente Falconi. Conferenza stampa che, dopo l’incendio al TMB di Malagrotta, è stata annullata.

Il rilancio del mare di Roma

“Vogliamo promuovere un forte rilancio del mare di Roma in piena condivisione con il municipio e la regione – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – ed è un compito che spetta a tutta la città. La presenza del Campidoglio – ha proseguito - darà un’impronta più ampia e strategica al processo di valorizzazione di un patrimonio atteso da sfide e obiettivi coerenti al suo essere affaccio della Capitale sul Mar Tirreno. Ostia e il suo territorio – ha aggiunto il sindaco – torneranno proprio in questo modo prioritarie per il Comune”.

Un tavolo interistituzionale

L’iniziativa è stata commentata anche dall’assessore al decentramento Andrea Catarci. L'operazione, ha chiarito Catarci “s' inquadra in un articolato processo di riorganizzazione delle funzioni delegate dalla regione Lazio in materia di demanio e litorale. L’obiettivo generale è fare sistema e garantire la tutela e la valorizzazione del mare di Roma in chiave strategica. Per raggiungerlo – ha spiegato l'assessore capitolino – occorre sia ottimizzare i livelli di efficacia dell’azione infracomunale con una programmazione condivisa tra strutture centrali e territoriali, per esempio con riferimento al piano di utilizzo degli arenili (PUA), sia coinvolgere strutturalmente gli altri livelli istituzionali Il ruolo del territorio sarà inoltre potenziato attraverso processi di relazione interistituzionale tra Campidoglio e municipio X”.

Chi coordina il tavolo

Non è ancora chiaro se il ruolo di coordinatore del tavolo interistituzionale sarà esercitato direttamente dal sindaco o se, invece, il primo cittadino punterà ad individuare la figura di un apposito delegato. Un nome papabile, per la conoscenza del territorio di Ostia, è quello dell'attuale presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola che però ha smentito, al momento, l'ipotesi di un suo coinvolgimento.