Gualtieri bussa all'Ater: sul tavolo l'acquisto di oltre 100 immobili a scopo abitativo

A Roma, in attesa di una casa popolare, ci sono oltre 14.300 persone. Di queste, almeno secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2020, poco più di 3.000 hanno un punteggio pari o superiore a 30, quindi rientrano nelle categorie più fragili: famiglie numerose con minori a carico, disabilità, persone anziane, malati, sotto sfratto. Per riuscire a velocizzare i tempi di assegnazione degli alloggi Erp, Gualtieri e Zevi vorrebbero investire fino all'ultimo centesimo il mezzo miliardo di euro a disposizione fino a fine mandato, nel 2026. Dopo l'ok all'acquisto di 120 case Inps, sta per arrivare anche quello per oltre 100 alloggi Ater.

Gualtieri e Zevi vogliono comprare le case dell'Ater

C'è una memoria di giunta, firmata il 2 febbraio dall'assessore al patrimonio Tobia Zevi, nella quale viene confermata l'esigenza di "ampliare lo stock immobiliare". D'altronde le difficoltà legate alla disponibilità di immobili è evidente e viene messa nero su bianco: "E' opportuno - scrive Zevi confermando l'esigenza - destinare prioritariamente all'edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui Roma Capitale diventa prioritaria". Per questo, dopo aver bussato all'Inps - alla quale verranno versati circa 15 milioni di euro per un totale di 199 unità immobiliari, tra cui 120 a destinazione abitativa - Roberto Gualtieri e il suo assessore alla casa sono andati a guardare in casa dei vicini, l'Ater. Azienda regionale in fortissime difficoltà economiche, al netto di un debito da oltre 500 milioni di euro dal quale l'ente rientrerà per fine 2023, dovute anche alla morosità degli inquilini e ai costi sostenuti nei condomini misti, con esposizioni debitorie nei confronti anche di Acea e di altri fornitori.

In totale 108 alloggi, in parte di pregio

E così Ater ha inviato, in una nota del 27 gennaio, un elenco di esattamente 108 alloggi disponibili per l'acquisto da parte del Comune. Una parte non inizialmente destinati all'edilizia residenziale pubblica - ma, anzi, di pregio - che Zevi vuole trasformare per inserirli in graduatoria e velocizzarne lo scorrimento. Attualmente il dipartimento di Garbatella è riuscito ad assegnare 350 alloggi, di cui 201 per gli ex occupanti di viale delle Province e dell'ex clinaca di Valle Fiorita a Primavalle. La dotazione di case Ater, sommata a quella Inps, ad oggi quindi corrisponderebbe a quasi un anno di assegnazioni e nelle intenzioni della giunta c'è quella di arrivare a 500 consegne annue, così da poter dare risposta a circa 2.000 nuclei entro la fine del mandato. L'investimento da parte di Roma Capitale non è ancora definito: in totale il valore massimo, assegnato da Ater, agli alloggi presenti nell'elenco è all'incirca di 20 milioni di euro. Ma il prevedibile obiettivo del Campidoglio è ottenere un corposo sconto.

Integrazione sociale e rigenerazione urbana

Infine, tra gli scopi dell'amministrazione c'è anche quello di favorire la "mixitè" nei quartieri, quindi una inclusione sociale e una rigenerazione urbana che passano per l'inserimento di alloggi popolari in contesti abitativi dove ci siano immobili non popolari, per "ridurre le diseguaglianze" e lavorare per il miglioramento della "sicurezza urbana".