Gualtieri a Tor Bella Monaca con Don Coluccia: "Al suo fianco per la legalità e la dignità"

Le istituzioni si compattano al fianco di don Coluccia, il prete anti spaccio investito nella giornata di martedì a Tor Bella Monaca. Nel giorno della convalida del fermo del suo investitore, don Antonio ha ricevuto le visite della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo e nel pomeriggio quella del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il primo cittadino, su facebook, ha spiegato che "siamo a fianco di don Coluccia e della sua battaglia per la legalità e la dignità. Il suo impegno e il suo coraggio nella lotta contro la criminalità organizzata e lo spaccio sono esempio di speranza e determinazione per tutti".

Quindi ha aggiunto: "Con don Antonio, Tiziana Ronzio e il presidente del VI municipio Nicola Franco abbiamo visitato gli edifici a ferro di cavallo di via dell'Archeologia di fronte ai quali è avvenuto l'attentato, e che oggi ospitano la più grande piazza di spaccio di Roma". Il sindaco ha ricordato che "proprio qui è previsto un investimento di 80 milioni nell'ambito dei Piani Urbani Integrati del Pnrr per costruire modelli avanzati di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale, che deve essere assolutamente realizzato e deve accompagnarsi a un rafforzamento del presidio di legalità e del decoro. Ne parleremo domani al Comitato per l'ordine e la sicurezza. Le istituzioni sono unite contro le mafie e per la legalità".