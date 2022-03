Verso una Capitale veloce e digitale. Gualtieri: "A Roma vera sfida è il 5G"

Una città veloce, digitale e sostenibile. Queste le parole chiave nella visione che il sindaco Gualtieri ha della Capitale del futuro. "Quella di digitalizzare la città possiamo dire che è la priorità principale che ci siamo dati" ha detto il sindaco durante l'evento in Campidoglio 'La nuova Capitale: veloce, digitale, sostenibile'. Secondo Gualtieri, "dotare la Capitale di un'infrastruttura è fondamentale se vogliamo proiettarla nel futuro. La vera sfida è il 5G, ma una rete tra tutte le parti interessate e un dialogo serrato con gli operatori è la precondizione per poter parlare di digitalizzazione. Su questo facciamo sul serio, perché se non andiamo a fondo non riusciremo mai a sfruttare appieno le potenzialità".

"Dotare Roma di una rete avanzata di nuova generazione di un 5G diffuso- ha spiegato ancora Gualtieri- è fondamentale perché consente di far passare per la città e rendere accessibili servizi avanzatissimi per i cittadini e per le imprese. Si tratta di un meccanismo, quello basato sulle reti diffuse e piccole, che riduce le emissioni e l'inquinamento visivo delle grandi antenne e consente a Roma di fare un salto nel futuro".

Il termine 5G (acronimo di 5th Generation) indica l'insieme di tecnologie di telefonia mobile e cellulare, i cui standard definiscono la quinta generazione della telefonia mobile con una significativa evoluzione rispetto alla tecnologia 4G/IMT-Advanced. La sua distribuzione globale si è avviata nel 2019. Si pone come obiettivo quello di ottenere una maggiore efficienza e versatilità nel supporto delle applicazioni di rete. Nel 2017 l'ex sindaca Virginia Raggi firmò un protocollo di intesa con Fastweb per la sperimentazione della tecnologia in alcune aree del territorio comunale, per 3mila utenti inizialmente, senza spese da parte dell'amministrazione.