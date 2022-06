Roberto Gualtieri ha presentato il "next generation Rome" alla presidente Von Der Layen

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato ieri pomeriggio in Campidoglio la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, alla quale ha illustrato il "next generation Rome", piano di rilancio per la Capitale da attuare tramite i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Arrivata in Campidoglio alle 14.30, von der Leyen è stata accolta dal sindaco nell'ingresso di Sisto IV, ai piedi della lupa. Gualtieri ha mostrato alla presidente i Fori imperiali dal balconcino del suo studio a palazzo Senatorio, poi nella sala degli Arazzi si è svolto il bilaterale. Al centro del confronto appunto il piano da 8,2 milioni del Next Generation Eu.

Tra i progetti illustrati, ha spiegato Gualtieri, "quelli sull'infrastruttura digital 5G, su Cinecittà, sull'area archeologica centrale, sulla chiusura del ciclo dei rifiuti e sulle comunità energetiche. Abbiamo 8,2 miliardi di investimenti tra Pnrr, fondi nazionali, risorse del Giubileo, risorse aggiuntive sulle metropolitane ed altro ancora a oltre finanziamenti privati e della Bei. Ed ancora penso anche ai 490 mln per il programma di efficentamento energetico delle scuole con risorse Fsc e in parte della stessa Bei".

Il giro è proseguito in aula Giulio Cesare, dove la presidente ha ricevuto in dono una Lupa d'argento, poi nella sala delle Bandiere ha firmato il libro d'onore del Campidoglio. "L'unità dell'Europa è stata un sogno per pochi, una speranza per tanti e oggi è una necessità per tutti", ha scritto von der Leyen dedica, citando Konrad Adenauer.

"Mi ha fatto un grande piacere poter illustrare il Next generation Rome, il nostro piano organico di rilancio della città che non solo utilizza le risorse del Pnrr ma anche un altro insieme di politiche. Tutte le risorse serviranno a centrare gli obiettivi del Green New deal, dell'innovazione e dell'inclusione nell'ambito della città in 15 minuti", ha detto il sindaco al termine della visita della presidente. Con la quale Gualtieri ha parlato anche di rifiuti.

"La presidente ha rimarcato l'importanza di vincere la sfida della pulizia della città, una sfida e un problema annoso. Le abbiamo parlato della nostra volontà di lavorare sulle tecnologie, sulle innovazioni, come lavorare sulle emissioni del termovalorizzatore per la produzione di metano, su cui c'è interesse dell'Europa nell'ambito dei piani sull'economia circolare", ha detto il sindaco sottolineando poi: "Io ho raccontato la saga dei rifiuti di Roma, che vanno in giro per l'Italia e l'Europa, ma anche i progetti di economia circolare rispetto ai quali abbiamo già un dialogo con l'Ue".