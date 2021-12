Green Pass obbligatorio per gli studenti, i presidi del Lazio: "Provvedimento che ci lascerebbe perplessi"

L'aumento dei contagi e l'entrata in zona arancione di tutto il Paese sempre più vicina - soprattutto secondo il consulente scientifico del commissario Figluolo, Guido Rasi - fa ragionare il ministero dell'Istruzione sull'opportunità di estendere l'obbligatorietà del green pass anche agli studenti, dalle elementari alle superiori.

Una decisione sulla quale il Ministro Bianchi starebbe riflettendo, osteggiato però sia dalla sottosegretaria Barbara Floridia (M5S) sia dall'omologo Rossano Sasso (Lega). E anche i dirigenti scolastici non sembrano posizionarsi molto distanti dai due esponenti politici nazionali.

"Tutelare diritto allo studio"

Cristina Costarelli, presidente dell'associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e dirigente scolastico del liceo Newton, a Roma Today esprime grande perplessità: "E' un agomento delicato, riteniamo che prioritario sia il diritto all'istruzione - afferma senza dubbi - . Immaginare che gli studenti possano entrare in classe solo se dotati di green pass ci lascia perplessi, anche perché i ragazzi fanno quello che decidono per loro i genitori, quindi che un alunno abbia accesso allo studio solo con il certificato è qualcosa su cui ragionare approfonditamente, tenendo conto soprattutto del diritto prioritario allo studio".

"Regresso della società"

Virginia Raggi, ex sindaca e oggi consigliera Cinquestelle in assemblea capitolina, è sulla stessa linea d'onda: "L'idea di introdurre il green pass agli alunni per l'ingresso in classe è una limitazione al diritto allo studio - ha scritto sulla sua pagina Facebook - e può rappresentare una discriminazione inaccettabile nei confronti dei bambini e dei ragazzi. Impedire o solo rendere più difficile a qualcuno la possibilità di frequentare il luogo deputato all'istruzione è un regresso per la società, un passo indietro per tutti. Non possiamo permetterci cittadini di serie B: tutti dobbiamo avere le stesse opportunità. La scuola è un diritto di tutti".