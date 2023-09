Granchio blu, accolta la richiesta della Regione: sì alla “pesca a strascico”

Altri dieci milioni di euro per sostenere la battaglia contro la specie aliena che da un paio di anni ha preso dimora nel mar Mediterraneo: il granchio blu.

Più fondi e reti a strascico

Il governo, che aveva già messo a disposizione 2,9 milioni per la cattura e lo smaltimento del temuto crostaceo, è tornato ad affilare le armi per cercare di arginarne la diffusione. Se prima aveva autorizzato l’utilizzo di nasse e reti fino ad una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, ora si è spinto oltre, concedendo ai pescatori la possibilità di catturarlo anche con la pesca a strascico. Una decisione che ha suscitato entusiamo nella giunta di Francesco Rocca.

“I provvedimenti sull'emergenza granchio blu annunciati dal ministro Lollobrigida vanno nella giusta direzione” ha premesso l’assessore regionale all’agricoltura, alla caccia ed alla pesca Giancarlo Righini “In particolare, come Regione Lazio, avevamo proposto e auspicavamo un intervento del Governo presso l'unione Europea finalizzato all'autorizzazione della pesca a strascico entro le tre miglia”. Permesso accordato.

L'arrivo del granchio blu

La diffusione del granchio blu, in tutta la penisola, sta mettendo a dura prova gli allevamenti di molluschi molto apprezzati in cucina. Il granchio infatti, ghiottisimo di telline, vongole e cozze, ne fa letteralmente incetta, lasciando ben poco a disposizione del consumo umano. La specie, per la prima volta avvistata in Italia intorno agli anni 50, si è in realtà diffusa negli ultimi quattro anni. A differenza di crostacei come il gambero rosso della Louisiana, introdotto per scopi alimentare, l'arrivo del granchi reale blu è stato involontario. Sono giunti nel mar Mediterraneo trasportati nell'acqua di zavorra delle navi.

Nel Lazio i primi avvistamenti del mollusco, originario dell’Atlantico, risalgono all’estate del 2022. La specie non è ancora stata inserita nell’elenco di specie aliene invasive, ma potrebbe esserlo a breve. La sua inclusione nell’elenco, ne comporterebbe il divieto alla commercializzazione che, invece, è in questo momento consentita.

Le eccellenze da preservare

Le misure pensate dal governo, con l’ulteriore stanziamento di 10 milioni ed il via libera alla pesca a strascico, sono piaciute alla regione Lazio. L’assessore Righini, oltre a ringraziare il ministero “per aver fatto propria la nostra richiesta” sulle reti a strascico, e “per aver aumentato i fondi a disposizione delle imprese del settore” si è dichiarato soddisfatto perché in tal modo viene preservata la sopravvivenza di “nostre eccellenze marine” quali ad esempio “le telline” di cui vanno ghiotti i romani.