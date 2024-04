Caos assunzioni per asili e materne, il ministro Zangrillo: "Proroga delle graduatorie fino al 2027"

Le graduatorie comunali per l’assunzione di educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole materne, in scadenza il prossimo settembre, potranno essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio. Lo prevede la proposta di emendamento al cosiddetto decreto legge Pnrr (n.19 del 2 marzo 2024), bollinata nelle scorse ore dalla Ragioneria generale dello Stato e a farlo sapere è il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

La situazione nella Capitale

La novità a Roma riguarda quasi 5300 persone, tra insegnanti ed educatrici dei nidi, che nelle scorse settimane avevano organizzato diverse iniziative per ribadire l’urgenza della proroga delle graduatorie. “L'obiettivo di questo intervento normativo – si legge in una nota - è duplice da un lato garantire la continuità lavorativa di chi oggi è occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali di tutta Italia e, dall'altro, gestire la fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale dedicato ai bambini tra 0 e 6 anni, determinato dal contratto nazionale di lavoro per l'accesso ai concorsi”.

Le parole del ministro Zangrillo

"Ci siamo mossi con senso di urgenza, istituendo subito un tavolo di lavoro, per dare risposte concrete a un comparto essenziale per le famiglie italiane - sottolinea il ministro Zangrillo - In questi mesi sono state numerose le segnalazioni in merito alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali. L'emendamento è una promessa mantenuta, una azione doverosa per dare supporto in tutta Italia a centinaia di enti locali, motore essenziale della pubblica amministrazione, nonché a migliaia di lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola. Garantire continuità educativa fin dalla prima infanzia è indispensabile per la crescita dei nostri bambini, che sono il futuro del Paese".

La posizione del Comune

Soddisfatti anche gli assessori Claudia Pratelli e Andrea Catarci, che nei mesi scorsi avevano più volte manifestato l’urgenza al governo di prorogare le graduatorie, affiancando a questa richiesta anche la deroga ai requisiti di accesso alle graduatorie rispetto a quanto previsto dall’ultimo contratto collettivo nazionale, permettendo di fatto la partecipazione anche alle professioniste che non hanno la laurea, ma il diploma, l’esperienza e i titoli abilitanti. “In questo modo – spiegano gli assessori - si garantisce la possibilità di continuare a impiegare le quasi 5300 educatrici e insegnanti precarie che assicurano le necessarie sostituzioni del personale docente per il corretto funzionamento delle 540 strutture tra nidi e scuole infanzia. Il via libera da parte del Governo giunge all’esito di un intenso confronto sollecitato da Roma Capitale che si è svolto nelle ultime settimane. Il dialogo aperto ha prodotto un primo importante risultato al quale è necessario si affianchi l’impegno a individuare soluzioni che consentano alla Capitale di essere equiparata agli altri grandi comuni nell’adeguamento dei tetti di spesa e delle relative capacità assunzionali sul fronte del personale. Di più, in vista del Giubileo è necessario che a Roma vengano finalmente riconosciute risorse economiche adeguate per programmare un piano assunzionale straordinario da realizzare prima dell’inizio dell’anno santo”. E Mirko Anconitani della Uil Fpl sottolinea: "Abbiamo da sempre ritenuto questa misura indispensabile per la tenuta dei servizi educativi e scolastici con particolare riferimento a Roma Capitale, ora si continui con un provvedimento di deroga ai tetti di spesa sia del lavoro flessibile che per il piano assunzionale dell’ente, serve un piano straordinario entro fine 2024 di almeno 3.000 unità, di cui 1.000 destinate al settore educativo e scolastico per garantire un’adeguata qualità dei servizi all’utenza.”

FdI: "Provvedimento senza precedenti"

Esulta anche Fratelli d’Italia, che parla di un provvedimento “senza precedenti. Crediamo che il polo 06 di Roma Capitale oggi ha scritto una pagina di storia, utile anche ad altri Comuni in Italia – spiega in una nota Marco Perissa, presidente del Coordinamento romano di FdI, Laura Marsilio, responsabile scuola e il gruppo consigliare capitolino FdI di Roma Capitale - laddove molte precarie vedevano non riconosciuti i loro diritti derivanti da anni di lavoro profuso con passione e in prevalenza da parte di donne. È stato importante il rapporto stretto di dialogo e confronto che abbiamo avuto con parti sociali ed il personale precario. Personale che ha scritto un appello alla premier che sembra non essere rimasto inascoltato".

De Santis: "Subito un piano per le stabilizzazioni"

Secondo il consigliere della Lista civica Raggi, Antonio De Santis, la proroga rappresenta "un segnale sicuramente positivo che lascia però ancora sul tavolo tanti problemi e che, soprattutto, non risolve in modo definitivo un problema che potrebbe riproporsi tra soli due anni. Questo passo, seppur importante, non deve far dimenticare l'obiettivo vero della lotta portata avanti da insegnanti ed educatrici precarie, ossia la stabilizzazione del personale inserito nella graduatoria unica. L'Amministrazione approfitti di questo tempo, da un lato per ampliare il piano assunzionale in favore di insegnanti ed educatrici precarie, dall'altro per trovare soluzioni strutturali".