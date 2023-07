Case popolari, la graduatoria Erp è stata aggiornata: 15mila le famiglie in attesa di un alloggio

Le politiche per l'emergenza abitativa a Roma fanno un piccolo passo avanti. Più formale che sostanziale, ma con un certo peso. Chi attende una casa popolare, infatti, adesso potrà consultare la graduatoria Erp aggiornata al 31 dicembre 2021 e con le integrazioni di punteggio pervenute al dipartimento competente entro il 31 dicembre 2022, avendo quindi una situazione più vicina alla realtà della propria situazione.

Il Comune aggiorna la graduatoria Erp

Il 21 luglio, infatti, la commissione incaricata della valutazione della graduatoria Erp si è riunita e ha finalmente approvato le annualità dal 2013 (il bando è ancora quello del 2012) fino al 2021, con le integrazioni arrivate dai nuclei richiedenti fino alla fine del 2022. Il precedente aggiornamento era arrivato al 31 dicembre 2020. Nel frattempo molti nuclei avevano inviato nuove documentazioni, relative a perdita di lavoro, disabilità, nascita di figli, sfratti e altre situazioni che comportano un incremento di punteggio e quindi maggiori possibilità di vedersi assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Entro la fine del 2023, a quanto sembra, il Comune dovrebbe arrivare a completare l'aggiornamento portando la graduatoria in linea con i tempi correnti.

Case Inps: "A settembre le assegnazioni"

"Oggi (25 luglio, ndr) apriamo la discussione sul Piano Casa e viviamo un momento importante della politica in città - fa sapere l'assessore alla casa Tobia Zevi, intervenuto in apertura di consiglio - ma accadono anche due fatti importanti". Uno, come detto, è l'aggiornamento della graduatoria. L'altro è relativo all'acquisto delle 120 case Inps annunciato ormai da mesi: "Abbiamo rogitato - annuncia l'assessore - e contiamo di assegnare agli aventi diritto le case entro il mese di settembre". "C’è un dato che voglio condividere - aggiunge poi Zevi - ovvero il numero delle persone in graduatoria che cresce, siamo oltre le 15.000 domande. La discussione è urgente. Discutiamo ma non perdiamo di vista l’obiettivo: dare un tetto sopra la testa a migliaia di romani e romane”.