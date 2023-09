Case popolari, sindacati attaccano Zevi sulla graduatoria e l'assessore replica: "Con Raggi dov'eravate?"

A luglio gli uffici del dipartimento patrimonio hanno concluso una prima fase di aggiornamento della graduatoria Erp relativa al bando 2012, portando i dati al 31 dicembre 2021 e inserendo le integrazioni relative al 2022. I sindacati, però, non mollano la presa e tengono alta l'attenzione sulla velocità delle assegnazioni delle case popolari e sulla capacità di risposta all'utenza. Fabrizio Ragucci di Unione Inquilini avverte: "Dopo tante mancate risposte e la negazione ai comuni mortali di aggiornare il punteggio come da bando, l'amministrazione deve fare ammenda e rimediare o non potremo far altro che ricorrere al Tar". Un ultimatum che non è stato gradito dalle parti di largo Govanni da Verrazzano: "Polemica sterile, loro dov'erano quando governava Raggi?" chiede Tobia Zevi, l'assessore alla casa.

Unione Inquini contro Zevi: "Zero trasparenza, andremo in tribunale"

L'attacco di Unione Inquilini è diretto all'assessorato di Tobia Zevi e all'efficienza degli uffici dipartimentali. Da tempo il sindacato chiede un aggiornamento immediato della graduatoria Erp 2012 e un rapporto più trasparente e diretto tra chi si occupa del bando e chi aspetta da tempo una casa popolare. "I comuni mortali fanno domanda e la loro situazione con Gualtieri e Zevi non è cambiata - dice Fabrizio Ragucci a RomaToday - e per me ci sono due problemi principali. Il primo è che viene negata la possibilità di aggiornare in qualsiasi momento il punteggio, cosa che il bando prevede. Non c'è un motivo, non abbiamo spiegazioni. E in seconda battuta, il Comune si ostina a non dare risposta alle domande di casa. La legge impone un feedback entro 5 giorni, ma gli uffici vanno abbondantemente oltre, non si giustificano e così le famiglie per anni ignorano se hanno commesso errori o meno nel modulo". Ragucci quindi rincara la dose e lancia un ultimatum: "Se l'amministrazione non fornirà risposte - l'annuncio - facendo ammenda e promettendo soluzioni, allora porteremo la questione in tribunale".

La replica dell'assessore: "Pretestuosi, con Raggi erano distratti"

Interpellato dal nostro giornale, l'assessore Tobia Zevi non lascia cadere le accuse: "Per questa amministrazione parlano i fatti - risponde - e non le polemiche pretestuose. Mi pare evidente che questa di Unione Inquilini faccia parte della seconda categoria. Del resto, vari esponenti del sindacato in questione, erano a manifestare sotto al dipartimento due giorni prima delle elezioni regionali e la campagna per le Europee si avvicina. In ogni caso noi siamo sempre aperti al confronto e alla discussione, con tutti e con massima lealtà e trasparenza". L'assessore poi si leva un ulteriore sassolino dalla scarpa: "Mi viene una domanda: dov'erano gli esponenti di Unione Inquini - chiede - quando la giunta Raggi accumulava anni di ritardo nell'assegnazione delle case popolari e nell'aggiornamento della graduatoria Erp e non aumentava lo stock di alloggi, cosa che invece noi stiamo facendo? Evidentemente erano distratti".

Nel 2024 nuovo bando Erp: "Sarà tutto digitale"

Sull'aggiornamento della graduatoria Erp, Zevi ricorda la promessa fatta a luglio: "Alla fine del 2023 - sottolinea - al più tardi qualche settimana dopo, riusciremo ad avere la graduatoria aggiornata in tempo reale. Questo significa che non ci sarà più quell'odioso ritardo tra quando la domanda viene presentata e quando il cittadino avrà la risposta che merita, sia essa positiva o negativa. In seguito, pubblicheremo il nuovo bando Erp, una misura attesa enormemente dalla città. Sarà il frutto di un largo confronto con cittadini, organizzazioni sociali, municipi e consiglio comunale. Sarà interamente digitale e con criteri rinnovati. Non ci saranno difficoltà di aggiornamento, ritardi, incomprensioni. Saremo al fianco delle persone anziane che avessero difficoltà col nuovo sistema". Ma quali saranno i nuovi criteri per ottenere punti e avvicinarsi all'assegnazione di una casa? "Come detto, la definizione sarà frutto di un percorso partecipato - risponde Zevi - ma è chiaro che ci sono delle storture in questo bando, ormai vecchio di quasi 15 anni. Per esempio non esistono punteggi premianti per donne vittime di violenza, oppure non c'è gradualità in base a quanti figli si hanno. Sono aspetti che vanno messi in conto". E su eventuali ricorsi al Tar: "Dirigenti e funzionari sapranno dimostrare la qualità del loro lavoro in qualsiasi sede - conclude l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative -. Io sono fiero del lavoro svolto finora da tutti, dai dirigenti ai collaboratori, che hanno profondamente trasformato un dipartimento difficile di Roma Capitale".

La storia di Emilio disabile in attesa dal 2000

Tra coloro che aspettano da anni una casa c'è Emilio, 67 anni, malato di diabete e disabile. Vive con la sorella, non vedente. Ha partecipato al bando del 2000, poi ha rifatto domanda nel 2012. Ora attende risposte: "Facevo il fornaio, poi mi è venuta un'artrite reumatoide che si è aggravata costringendomi a lasciare il lavoro - racconta - e la salute è peggiorata negli anni. Diabete, vari infarti, l'amputazione della gamba destra e la sinistra messa male. Pago 740 euro di affitto a Primavalle, ma con mia sorella campiamo di invalidità e accompagno, dobbiamo pagare una bandante, le bollette e le mie medicazioni. Purtroppo, nonostante l'invalidità al 100% di mia sorella, non siamo riusciti ad avere ancora casa".