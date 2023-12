Case popolari, la graduatoria Erp è stata aggiornata: "Ci sono mille domande in più rispetto a luglio"

Le famiglie che sono in attesa di un alloggio popolare possono finalmente sapere se la loro domanda sia stata accettata e quale posizione hanno nella graduatoria del comune.

Un aggiornamento atteso

Il 12 dicembre 2023 la commissione competente del dipartimento patrimonio ha aggiornato la graduatoria delle domande fornite da chi attende un alloggio di edilizia economica e popolare. L’ultima rivisitazione risaliva allo scorso 21 luglio, ma arrivava fino alla fine del 2022. Nel frattempo c’erano state delle integrazioni fornite da persone che hanno visto modificarsi la propria condizione, per la nascita di un figlio, per una sopraggiunta disabilità, per la perdita di lavoro per l’esecuzione di uno sfratto. Sono tutte condizioni che comportano un incremento del punteggio di cui, però, finora non si poteva avere conto.

Quasi 17mila famiglie in cerca di un alloggio popolare

Sul sito di Roma Capitale è quindi stata pubblicata la nuova graduatoria – il bando è sempre quello del 2012 – aggiornata con le domande ricevute al 31 dicembre dello scorso anno e con le integrazioni, delle vecchie domande, fino al 31 luglio 2023. “Abbiamo raggiunto un altro risultato straordinario, ma questa soddisfazione lascia l'amaro in bocca rispetto al quadro sociale che emerge dalla nuova graduatoria. Se infatti possiamo confermare il target che ci siamo dati a inizio anno, ovvero avere per l'inizio del 2024 la graduatoria per la prima volta nella storia di Roma aggiornata in tempo reale, dobbiamo purtroppo registrare un ulteriore aumento delle domande di casa popolare. Sono oggi – ha fatto sapere Tobia Zevi, l’assessore capitolino alle politiche abitative – quasi 17 mila i nuclei con i requisiti per ottenere un alloggio popolare”.

Una crescita preoccupante

Sono, per la precisione, 16.631 le domande accolte con un incremento di oltre 1.100 richieste rispetto all’ultima graduatoria pubblicata. Il dato fa riflettere perché, in base agli ultimi dati disponibili, erano state 15.500 le famiglie che, a Roma, attendevano di avere un alloggio popolare in una delle case di edilizia residenziale pubblica. La crescita è quindi stata significativa rispetto alla condizione precedentemente fotografata. Ed è per questo che l’assessore alle politiche abitativa parla espressamente di “una vera e propria emergenza sociale, per cui gli sforzi straordinari di Roma Capitale non potranno mai essere sufficienti”.

L'emergenza abitativa e la richiesta d'aiuto

Il Campidoglio, a proposito di misure pensate per contenere il fenomeno, ha predisposto un nuovo bando finalizzato a reperire sul libero mercato nuovi alloggi. Al riguardo ha annunciato un open day per la giornata di lunedì 18 dicembre, durante la quale, l’avviso pubblico, verrà pubblicamente presentato. Per Zevi comunque “occorre che Regione e Governo battano un colpo per evitare che la bomba della precarietà abitativa esploda. Mille nuclei in più rispetto a luglio sono un segnale di allarme: noi stiamo implementando il cosiddetto Piano Casa e lavorando senza sosta per dare risposte a quante più famiglie possiamo, ma occorre fare uno sforzo in più da parte di tutte le istituzioni”.