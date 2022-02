Il Grab si "alleggerisce" per passare dentro Villa Ada? La mossa del Pd spaventa Municipio e associazioni

Nell'ambito dell'approvazione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, l'assemblea capitolina dovrà esprimersi anche sul Grab, il grande raccordo anulare delle bici, tema particolarmente sentito tra Parioli, Salaria e Trieste. Il motivo? Associazioni e Municipio II non vogliono che passi dentro Villa Ada, lo hanno ribadito anche con atti ufficiali (una determina di giunta ad agosto 2021 e il parere negativo del consiglio a gennaio), ma il Pd capitolino oggi giovedì 17 febbraio farà passare un ordine del giorno che potrebbe mandare nuovamente in ebollizione i comitati. E far storcere il naso ai colleghi municipali.

Cosa dice l'atto del Pd

Nell'atto, che a quanto è possibile sapere è stato firmato da quasi tutti i consiglieri dem (tra questi Giammarco Palmieri, Riccardo Corbucci, Mariano Angelucci e Antonella Melito), il partito di maggioranza chiede che la direttrice principale del percorso venga fatta sì esternamente rispetto al parco storico, ma che venga considerato anche un "percorso ciclabile dedicato, con una infrastruttura molto più leggera, usufruibile da chi frequenta la villa durante la giornata" spiega a RomaToday proprio Palmieri, presidente della commissione Ambiente. "Chiediamo che in fase di progettazione esecutiva - conclude - si tenga conto di quanto emerso dia dal Municipio sia dal territorio". In sostanza, qualora questo odg a firma Pd diventasse realtà nel Pums, i ciclisti verrebbero avvisati da opportuna e visibile segnaletica dell'estenza del percorso principale, quello del Grab "ufficiale", che passa fuori da Villa Ada.

La mossa di Bonessio

Un atto molto simile sarà presentato invece da Europa Verde a firma del consigliere Nando Bonessio: "Innanzitutto abbiamo chiesto un incontro all'assessora Alfonsi - fa sapere - per capire le intenzioni sul Grab. Dopodiché pensiamo che passerà il nostro odg che rimarca l'incompatibilità del percorso interno con il parco storico, considerando la possibilità di un percorso ludico-ricreativo interno". Nello specifico, l'atto recita: "Si impegna la giunta e il sindaco - scrive Bonessio - ad assumere ogni idonea iniziativa, condivisa con opportuni processi partecipativi, per risolvere le problematiche generali del percorso del Grab nell'aree archeologiche centrali (Fori-Colosseo-San Gregorio-Passeggiata Archeologica-Appia Antica), oltre che nel Ghetto, Ponte Sisto, Campidoglio e Ville Storiche, con l'adozione, in aggiunta ai tracciati delle piste ciclabili ludico-ricreative da realizzare all'interno dei parchi e ville nel rispetto delle regole già previste dal Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano recentemente approvato, di percorsi alternativi ufficiali che avvicinino le piste ciclabili ai luoghi sensibili senza attraversarli, in particolare all'interno Villa Ada, nel Parco Appia/Caffarella e il Campidoglio/Fori Imperiali/Colosseo, anche in considerazione della chiusura nelle ore notturne di alcuni percorsi".

Casini: "Spero votino il nostro odg"

Anche la lista Calenda si presenterà in aula con il suo documento. "Spero di convincere la maggioranza a votarlo - ci dice Valerio Casini, ex assessore in II - perché è un provvedimento che non dovrebbe avere un colore politico. Nel nostro ordine del giorno non diciamo semplicemente che il Grab non deve passare dentro Villa Ada, ma avanziamo anche una proposta, ovvero di integrare la ciclabile di viale della Moschea con un nuovo percorso esterno".

La posizione del Municipio

Difficile pensare che in Aula Giulio Cesare accada qualcosa di diverso da un'approvazione dell'ordine del giorno del Pd, con Europa Verde che potrebbe ritirare il suo e i calendiani destinati alla bocciatura, come accaduto martedì 15 febbraio a Cinquestelle e Fratelli d'Italia. Nel frattempo dalle parti di via Dire Daua, sede del parlamentino del II, le acque si agitano. Il presidente della commissione Ambiente, Andrea Rollin, anche lui Pd, lo ha ribadito chiaro e tondo su Facebook: "Villa Ada è bella perché ha ancora sentieri che si possono considerare veramente naturali e selvaggi. Considerare di far passare il Grab dentro la villa, anche mantenendo lo sterrato, le farebbe perdere queste caratteristiche uniche. No al Grab dentro Villa Ada".