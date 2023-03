Via libera del governo: si sblocca (forse) il Museo della Shoah

Walter Veltroni, allora sindaco, nel 2005 annunciò l'inizio dei lavori per un Museo della Shoah. Sono passati circa 18 anni e la lunga saga collegata a questo importante e atteso luogo della memoria, propio accanto alla dimora che fu di Benito Mussolini, si arricchisce di un nuovo capitolo: il governo Meloni ha dato l'ok per riprendere i lavori e completare l'opera il cui progetto è stato firmato da Luca Zevi.

Il governo annuncia il via libera al Museo della Shoah a Roma

La decisione è stata comunicata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo un consiglio dei ministri che ha accordato lo stanziamento di 10 milioni di euro. "Il Museo è presente in tutte le grandi capitali europee - ha detto Sangiuliano ripreso dall'Ansa - e mi sembrava doveroso che si realizzasse anche qui. In tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento, che è stato approvato, con 10 milioni stanziati per cominciare a realizzare il Museo a Roma".

Soddisfazione della Comunità Ebraica

La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla Comunità Ebraica di Roma: "Speriamo questa novità rappresenti un impulso - ha detto la presidente, Ruth Dureghello - per fornire definitivamente risposte da parte dell'amministrazione in merito alla sua realizzazione che auspichiamo sia celere. Servono tempi certi e scelte realizzabili in tempi brevi per garantire alla capitale d'Italia un museo come tutte le grandi capitali europee".

La prima pietra posata nel 2021, poi il nulla

A settembre 2021, in piena campagna elettorale per le amministrative, Virginia Raggi (in corsa per restare a Palazzo Senatorio) annunciava l'inizio dei lavori all'interno della storica villa su via Nomentana, con tanto di posa della prima pietra. Un annuncio caduto nel vuoto, dopo 16 anni di falsi allarmi: nel 2005 Veltroni promise la prima pietra per l'anno successivo, dopo aver acquisito un'area accanto alla residenza di Mussolini. Nel 2013 vnne pubblicata una procedura per affidare l'appalto, ma nel 2014 si pensò di spostare il Museo dall'altra parte della città, all'Eur. Una "boutade", perché nel 2015 la giunta firmò la determina per confermare Villa Torlonia.

Il Museo della Shoah a Villa Torlonia sarà realtà

A inizio mandato pentastellato, l'ex Sindaca oggi all'opposizione fece sapere che "i fondi sono stati sbloccati e a breve partiranno i lavori". Niente da fare. Nemmeno nel 2019, quando lo stesso architetto Zevi (padre dell'attuale assessore alla casa, Tobia) con grande ottimismo parlava di "iter amministrativo praticamente concluso" con inizio cantiere imminente. Ancora nulla, anche a causa del Covid che nel 2020 fermò tutto e tutti. Adesso, dopo la posa della prima pietra e qualche bisticcio tra Raggi e la Comunità Ebraica, con lo stanziamento di 10 milioni di euro e la spinta dell'attuale governo di centrodestra non dovrebbero esserci più scuse.