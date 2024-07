Il Governo taglierà 116 milioni di euro a Roma nei prossimi cinque anni

Roma Capitale dovrà fare i conti con la "spending review" del Governo. Un taglio che porterà via dalle casse del Campidoglio complessivamente 116 milioni di euro nei prossimi cinque anni, 28 milioni solo per il 2024. Ben più degli 81 che erano stati calcolati a spanne dal sindaco Gualtieri pochi giorni fa.

Il Governo taglia i fondi a Roma

A farlo sapere è lo stesso primo cittadino, che tira in ballo l'ultima legge di bilancio varata dall'esecutivo di Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: "Un taglio pesantissimo alla spesa corrente - le parole del primo cittadino riportate da Ansa - nel momento in cui tutti i servizi ai cittadini costano di più per gli adeguamenti contrattuali e l'aumento dei prezzi".

116 milioni di euro in meno

Si parla di 28 milioni di euro quest'anno, 28 milioni nel 2025 e poi 20 milioni l'anno tra il 2026 e il 2028. Una scure che si abbatte sulla liquidità di Roma Capitale e rischia di mettere a repentaglio servizi già oggi precari. In un momento in cui da Palazzo Senatorio quasi ogni giorno partono richieste per avere maggiori risorse economiche finalizzate all'incremento del personale dipendente. Pochi giorni fa Gualtieri ha scritto a Giorgetti chiedendo soldi per almeno 3mila assunzioni. Anche se, solo nel Corpo della polizia locale di Roma Capitale, secondo i sindacati servirebbero proprio 3mila nuovi agenti, più di 2mila oltre quelli assunti con l'ultimo concorsone.

"Roma penalizzata più di altre città"

"Non solo non abbiamo risorse in più per gli Oepac - continua il Sindaco -, la disabilità o il trasporto pubblico, ma un taglio da parte del Governo pesantissimo. Ventotto milioni su 250 significa che Roma sostiene da sola l'11% della manovra a fronte del 5% di abitanti del Paese. Quando si tratta di dare risorse, la Capitale ha meno del numero dei suoi abitanti, quando si tratta di tagliare, le viene tolto più del doppio". A poche settimane dalla discussione sull'assestamento di bilancio, che serve per portare ulteriori risorse in settori che soffrono maggiore carenza, non è certo una buona notizia.

"Ci sarà un impatto diretto sui servizi"

Anche diversi esponenti della maggioranza in Campidoglio si sono uniti all'allarme di Gualtieri: "Siamo estremamente preoccupati: non solo dobbiamo mantenere i servizi esistenti - il commento della capogruppo Pd Valeria Baglio -, ma anche potenziarli e migliorarli, specialmente in un momento in cui la povertà ha raggiunto livelli storici, come evidenziato dall'ultimo rapporto Caritas. È inaccettabile costringere i comuni ad aumentare le tariffe, aggravando ulteriormente le condizioni di chi ha più bisogno. Il nostro obiettivo è ridurre la pressione fiscale, non aumentarla''. ''Non si può dare con una mano e togliere con l'altra - prosegue Baglio -: i tagli avranno un impatto diretto sul funzionamento dei servizi legati alle opere pubbliche finanziate con i fondi del Pnrr. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma è fondamentale che il livello nazionale e regionale facciano altrettanto".

Per Erica Battaglia, presidente della commissione cultura e lavoro "i tagli sono gravi e pesanti, il prezzo salato di una scelta che penalizza gravemente la nostra città già alle prese con costi crescenti per i servizi essenziali e con i dovuti adeguamenti contrattuali per lavoratrici e lavoratori. Il Governo non mostra il dovuto rispetto e la giusta attenzione per la Capitale, infliggendo tagli sproporzionati rispetto ai bisogni reali e penalizzando Roma più di altre città".