Caos assunzioni, il governo è pronto a prorogare le graduatorie in scadenza per nidi e materne

Il governo è pronto a prorogare le graduatorie in scadenza a settembre per l’assunzione di oltre 5300 tra educatrici dei nidi e insegnanti della scuola dell’infanzia. A farlo sapere è l’assessore al Personale, Andrea Catarci, in una commissione congiunta Scuola e Roma Capitale di venerdì 15 marzo.

Le richieste del Comune

Nelle ultime settimane, infatti, è iniziato un dialogo tra Roma Capitale e il ministero della Pubblica amministrazione sul blocco delle assunzioni, che rischia di far collassare i servizi educativi dedicati ai più piccoli a Roma. Una questione su cui, come ricorda Catarci, il Campidoglio aveva più volte chiesto un intervento al governo. Ora, lo sblocco dell’impasse sembrerebbe vicino. “Abbiamo presentato al ministro Zangrillo le nostre richieste, divise in quattro punti – spiega l’assessore -. In primo luogo abbiamo chiesto la proroga pluriennale delle graduatorie per insegnanti ed educatrici per tutto il 2026, guardando come orizzonte la conclusione dei progetti Pnrr. Questo perché è previsto un piano di apertura di nuovi nidi, proprio grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Secondo punto: “Deroga ai requisiti di accesso alle graduatorie rispetto a quanto previsto dall’ultimo contratto collettivo nazionale, permettendo di fatto la partecipazione anche alle professioniste che non hanno la laurea, ma il diploma, l’esperienza e i titoli abilitanti”. Terza richiesta: “Applicazione negli enti locali dei principi che nelle scuole statali stanno alla base delle graduatorie permanenti e delle graduatorie provinciali per le supplenze, che rimangono in vigore e vengono aggiornate su richiesta”. In sostanza, dunque, si chiedono graduatorie permanenti e aggiornabili. Quarto punto: “Necessità del superamento per Roma Capitale dei tetti di spesa per il lavoro flessibile e per quello indeterminato”.

Le risposte del governo

L’assessore spiega che, in merito alle richieste presentate dal Comune, il governo ha espresso “piena condivisione sui primi due punti, confermando l’intenzione di lavorare per renderli quanto prima operativi”. Sul terzo punto: “Sono rimasti più sorpresi, ma non hanno opposto un no”. Sul quarto, invece, “c’è stato un rimando al ministero dell’Economia e delle finanze”. Per quanto riguarda le tempistiche per l’attuazione dei primi due punti, su cui ha posto l’accento la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello, chiedendo anche di tutelare in particolare le precarie storiche, Catarci ha risposto che per fine marzo, massimo inizio aprile, sono attesi gli atti del governo. Dunque a brevissimo. Sul tema aveva presentato, nei giorni scorsi, un’interrogazione il consigliere comunale Dario Nanni per conoscere “a quanto ammontano le risorse stanziate in bilancio finalizzate all'assunzione di educatrici ed insegnanti delle scuole e dei nidi capitolini in vista del prossimo anno educativo". Anche le lavoratrici si sono mobilitate per richiedere la proroga, prima attraverso un presidio alla sala della Protomoteca, poi sotto Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione pubblica, in occasione dello sciopero dell’8 marzo.

La posizione di Fratelli d’Italia

Sulla questione, Fratelli d’Italia ricorda il suo impegno, sottolineato anche da Catarci in commissione, per favorire il dialogo tra ministero e Roma Capitale: “Le graduatorie potranno essere tecnicamente prorogate dal ministero e il Comune, anche grazie ai suoi piani assunzionali, potrà procedere alle assunzioni” spiega Laura Marsilio, responsabile Scuola di FdI nell’ambito di un convegno in Regione organizzato dal partito sui servizi educativi 0-6 anni. All’incontro è intervenuto anche l'assessore alle Politiche sociali della Regione, Massimiliano Maselli, che ha parlato del tema delle lavoratrici ex poses (Posizioni organizzative), annunciando “un provvedimento nel collegato al bilancio che farà giustizia di una figura così importante per i servizi educativi non solo di Roma ma di tutto il Lazio”. Da gennaio, infatti, sono entrati in carica, per i servizi educativi 0-6 anni, i coordinatori pedagogici, mentre i funzionari educativi sono stati spostati all'interno dei servizi scolastici e nei municipi.