Regione, la Lega svuota Forza Italia: un altro consigliere azzurro passa con Salvini 

Forza Italia in Regione Lazio perde un altro pezzo. Giuseppe Cangemi, uno dei due vicepresidenti dell'Aula, sta per passare alla Lega di Matteo Salvini. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata il 25 settembre, quando Salvini parteciperà a Formello all'evento "Itaca 20.20", una tre giorni che nelle intenzioni degli organizzatori sarà una "officina di idee aperta ad amministratori, istituzioni, professionisti per un libero confronto".

Cangemi, lo ricordiamo era di recente rientrato in Forza Italia dopo la rottura a inizio legislatura. Ora però, cambia di nuovo e lascia definitivamente il polo moderato, ridotto a un solo consigliere, Pino Simeone, unico superstite rimasto a rappresentare il partito di Silvio Berlusconi.

Nel 2018 con lui c'erano Adriano Palozzi, poi passato al gruppo Misto, Antonello Aurigemma, ora in Fratelli d'Italia, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli passati entrambi alla Lega. La scelta di Cangemi (tra i protagonisti del cosiddetto 'Patto d'aula' insieme all'ex Lega Enrico Cavallari oggi in Italia Viva, che ha permesso allo Zingaretti bis di andare avanti per alcuni mesi, nonostante l'assenza di una maggioranza) riequilibra anche i numeri in Aula tra Lega e Fratelli d'Italia, portandoli a 6 a 6.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un pareggio che rischia di avere delle ripercussioni nell'ufficio di presidenza della Pisana dove, in seguito al passaggio dell'ormai ex forzista, la Lega si troverebbe ad avere due esponenti (Cangemi appunto e Daniele Giannini) e Fratelli d'Italia nessuno. Il mandato dei componenti dell'organo però non ha una scadenza e per riequilibrare la partita uno dei due dovrebbe dimettersi di sua volontà.