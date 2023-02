Giunta Rocca, i vertici di FdI frenano il presidente sulla Sanità

Prove di forza, rivendicazioni e posizioni inamovibili. Più che la litigiosità tra gli schieramenti della coalizione, sono gli attriti interni ai partiti a tenere bloccato il varo della Giunta Rocca. In particolare, nonostante le dichiarazioni di facciata sul “clima sereno”, c’è la Lega che è ad un passo dall’implosione.

Lo scontro interno alla Lega

Le percentuali ottenute alle urne hanno costretto il Carroccio a ridurre le proprie ambizioni. Al partito di Matteo Salvini nel Lazio andranno al massimo un assessorato e la presidenza dell’Aula, già opzionata da Pino Cangemi. Pasquale Ciacciarelli, con il largo sostegno di tutti i sindaci della provincia di Frosinone, vuole fortemente le deleghe a Lavori pubblici e Trasporti. Sullo sfondo c'è la memoria presentata al Viminale e alla Corte d’Appello per una diversa assegnazione dei seggi del consiglio regionale: tre in meno a FdI; uno in più alla Lega con Durigon che così spera nell'ingresso del suo fedelissimo Tony Brugnolo. Insieme a lui attendono i due primi dei non eletti su Roma di Forza Italia (Enrico Cavallari) e Lista Rocca (Civita Di Russo).

Fratelli d'Italia vuole 7 assessori su 10

Lo sgambetto tentato dagli alleati, e che ha fatto slittare anche la proclamazione, non è piaciuto a Fratelli d’Italia che adesso, più di prima, non farà concessioni. Dei dieci assessori di Rocca (che poi probabilmente in corsa arriveranno a dodici) sette saranno di Fratelli d'Italia, uno della Lega e due di Forza Italia. A Pino Simeone, uomo forte del senatore Claudio Fazzone a Latina, dovrebbe andare la delega pesante ai Rifiuti. Antonio Tajani, che teme di rimanere fuori dai giochi, spinge per l’ingresso nell’esecutivo dell’ex deputata Maria Spena, ma questo farebbe storcere il naso agli eletti.

Il nodo delle quote rosa

Intanto oltre al rebus delle nomine Francesco Rocca deve sciogliere anche il nodo “quote rosa”. L’ex numero uno della Croce Rossa vuole una giunta politica e di esperienza: per questo due dei nomi certi sono quelli della già vicepresidente dell'Europarlamento, Roberta Angelilli (Sviluppo economico), e la consigliera uscente, Laura Corrotti (Pari opportunità e politiche giovanili). A loro si affiancherebbero, sempre in quota FdI e in rappresentanza delle province di Rieti e Viterbo, Eleonora Berni all’Agricoltura e Laura Allegrini al Turismo. Certo di un posto in giunta Giancarlo Righini che, oltre alla delega al Lavoro, forte delle sue 38mila preferenze sarà probabilmente il vice di Rocca. Se l’ala moderata di FdI punta al Commercio con Massimiliano Maselli; i ‘Gabbiani’ di Rampelli, seppur a ranghi ridotti, volano verso la delega alla Casa e Politiche Abitative con Fabrizio Ghera.

La delega alla Sanità: Rocca frenato dai vertici

Scotta la delega alla Sanità. Rocca era intenzionato a tenerla per sé ma i vertici del partito la ritengono troppo impegnativa per restare nelle mani del presidente. “Tenere la delega alla sanità? Ci sto riflettendo", ha fatto sapere il governatore entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con Giorgia Meloni dalla quale ha detto di aver ricevuto “carta bianca”.

“C'è grande fiducia da parte sua nei miei confronti, una cosa che mi fa stare sereno e che mi gratifica. Per la giunta i tempi sono ancora troppo prematuri, siamo anche in attesa della proclamazione e di quelli che saranno i numeri finali", ha aggiunto Rocca. “Farò incontri individuali con i leader dei partiti e con alcuni dei consiglieri. La squadra - ha sottolineato - deve essere all'altezza della sfida che i cittadini del Lazio ci hanno affidato. Sarà solida e con esperienza amministrativa". Intanto la riunione fissata tra i coordinatori dei partiti è saltata “per sopraggiunti impegni”. Ma i ben informati parlano di forti attriti all’interno della Lega che avrebbero fatto slittare il tavolo. Oltre alla proclamazione e alle nomine della nuova Giunta del Lazio.