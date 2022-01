Calenda: "Faremo opposizione sui contenuti, ecco la nostra giunta ombra come nei Paesi anglosassoni"

Una giunta ombra, alla maniera anglosassone. Un team di 29 esperti, un uomo e una donna per ogni settore di competenza, pronti a pungolare l'operato del sindaco Roberto Gualtieri e dei suoi assessori. A presentarla è il leader di Azione Carlo Calenda, fino a prima di Natale consigliere comunale poi sostituito dal giovane Francesco Carpano. "Il nostro lavoro fin dall'inizio è stato fondato molto sui contenuti. Il nostro programma è stato in parte ripreso da Gualtieri, e ora vogliamo fare una opposizione costruttiva" ha dichiarato in conferenza stampa.

Affiancato dalla capogruppo della Civica Calenda in Campidoglio, Flavia De Gregorio, e dal consigliere Valerio Casini esponente di Italia Viva candidato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il collegio Roma 1, sostenuto da Calenda, il leader di Azione si è espresso sull'operato del sindaco. "Troppo presto per fare un bilancio - ha detto - ma vedo che c'è la tendenza a promettere cose che non si riescono a fare: non solo la pulizia straordinaria ma anche trovare i treni sostitutivi sulla Roma-Lido". E ancora, "Gualtieri ha tutte le caratteristiche per essere un buon sindaco. Ma deve volare molto alto. Perché questo serve a Roma".

Ma ecco qualche nome e profilo della giunta ombra. Tre i temi fondamentali fissati. Il primo è rifiuti e ambiente, e qui gli esperti in lista sono Silvia Ambrosio, insegnante alle superiori, impegnata in battaglie a difesa del verde pubblico come quella contro la cocciniglia che ha attaccato i pini di Roma. E Francesco Capone, ex dirigente di Waste Italia e A2a per il termovalorizzatore di Acerra, oggi consulente dell'amministrazione giudiziaria di due aziende di gestione del ciclo dei rifiuti operative in Calabria e sequestrate alla criminalità organizzata. Secondo settore chiave: le aziende partecipate. Qui i professionisti selezionati sono Elisabetta Biondi, avvocato, si occupa di affari legali presso la pubblica amministrazione. Per anni ha rappresentato l'Amministrazione italiana in Europa e presso le organizzazioni internazionali. E Paolo Balice, dal 1983 nel settore finanziario, ex presidente della Associazione italiana analisti finanziari.

Per la mobilità, terzo tema individuato come "fondamentale" dal leader di Azione, troviamo invece Claudia Finelli, architetto. Consigliera in municipio XIII, ha lavorato nel privato come progettista e direttore lavori di opere civili e nel pubblico, collaborando con diverse aziende tra cui FF.SS dove ha curato i rapporti istituzionali con gli enti locali nel settore ingegneria. Con lei Antonello Veneziano, avvocato d'affari specializzato in diritto bancario ed in particolare in "crediti deteriorati", materia che insegna come professore a contratto all'Universita? Niccolo? Cusano di Roma. Si occupa di mobilita?, cercando soprattutto di dare un contributo sulla questione concorsuale delle partecipate romane Atac e Roma Metropolitane.

Nel prospetto di seguito i 29 nomi della giunta ombra.