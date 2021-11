Giunta Gualtieri, Zingaretti: "Nessuna pressione da parte mia, è solo gossip"

Gossip e cattiverie. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, definisce così le ricostruzioni giornalistiche che vorrebbero Roberto Gualtieri alle prese, sin dal giorno della sua elezione lo scorso 18 ottobre, con difficili trattative per la composizione della giunta nel "rispetto" delle varie anime del Partito democratico.

In particolare, l'ex segretario dei dem si riferisce alle quote a suo nome: "Non esiste nessuna quota Zingaretti - spiega a margine della presentazione della nuova residenza universitaria a San Paolo, ripreso dall'Agenzia Dire - . E' la giunta di Gualtieri e sono sicuro che sta lavorando a una bellissima squadra di donne e uomini, in totale autonomia e libertà".

Una risposta che fa da schermo a una realtà ben differente: la giunta del nuovo sindaco di Roma sarà molto politica e al suo interno annovererà alcuni dei principali esponenti delle principali correnti romane del Pd, da Alfonsi a Veloccia più vicini proprio al presidente della Regione fino a Eugenio Patanè sostenuto da Massimiliano Valeriani, sempre zingarettiano ma di altro rito. Senza dimenticare Monica Lucarelli, eletta grazie alla civica creata da Alessandro Onorato ma vicina al governatore: una sorta di tecnico amato dalla politica. Areadem si dovrà accontentare della presidenza dell'aula con Svetlana Celli in vantaggio su Andrea Alemanni.

"Per quanto mi riguarda non ho dato alcun suggerimento - aggiunge Zingaretti - non lo farò mai perché un grande sindaco si vede anche da come si costruisce la sua squadra. Tutto il resto sono gossip o cattiverie che fanno male alla qualità della vita".