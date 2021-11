Le sfide che attendono i 12 assessori della giunta Gualtieri

I romani alle urne hanno sonoramente bocciato l’amministrazione Raggi. Significa che, dal nuovo sindaco e dalla sua giunta, si aspettano radicali novità. Perché tanti sono i problemi che Roma deve ancora affrontare. Ma le opportunità che si profilano, con i fondi in arrivo per la Capitale, non mancano.

Le urgenze

L'elenco delle urgenze che i nuovi assessori devono affrontare è lungo. Si attendono miglioramenti, ad esempio, sul piano della manutenzione stradale, visto che quando piove Roma diventa navigabile. Ma anche sul fronte dei rifiuti, visto che mancano gli impianti ed i sacchetti d'immondizia continuano a restare in strada, per la gioia di gabbiani e cinghiali. Si attendono risposte convincenti anche nella gestione del verde ed in quella dei servizi, spesso assenti nei quartieri più periferici. I romani poi si aspettano di veder ripartire cantieri fermi da tempo immemore, com’è nel caso degli ex Mercati Generali e vogliono sapere se e dove le due squadre di calcio della Capitale potranno fare il loro stadio. Sul piano trasportistico, poi, le urgenze sono tante e si saldando alle aspettative legate al miglioramento dei collegamenti tra centro e periferia. Su tutto questo vanno ricordate le risorse previste per il PNRR, per il Giubileo del 2025 e, nell’ipotesi che la candidatura di Roma vada in porto, per l’Expo 2030. Ecco quindi quali sono le sfide che attendono la nuova squadra al governo della capitale: la giunta Gualtieri.

Silvia Scozzese – Vicesindaca e Bilancio

Magistrato contabile, già all’assessorato al Bilancio con Ignazio Marino, ha un compito oneroso: fra quadrare i conti nelle aziende partecipate su cui la Corte dei Conti, da cui peraltro proviene, ha più volte avanzato delle criticità. Realtà come Ama e Atac, non possono gravare all'infinito sulle casse della Capitale. E visto che l'intenzione è di lasciare che restino pubbliche, il pubblico, alias il Comune, deve vigilare sulla loro gestione. Ad esempio imponendo l'approvazione dei relativi bilanci nei tempi dovuti.

Monica Lucarelli - Commercio

Il tema più urgente da affrontare, per l’assessora al Commercio, è quello dei dehors, i tavolini che durante la pandemia sono stati concessi agli esercenti. Grazie alla possibilità di chiedere fino al 70% (il 50% al centro) ndi spazio in più sono proliferati. La questione dell’occupazione di suolo pubblico da parte di queste attività è quindi prioritaria, nell’ottica di un ritorno alla normalità ed al decoro.

Alessandro Onorato - Turismo, grandi eventi e Sport

Riportare i grandi eventi sportivi a Roma, dopo la clamorosa rinuncia alle Olimpiadi. A partire dagli Europei di Nuoto del 2022 a cui l’amministrazione non può farsi trovare impreparata: anche a livello impiantistico. Ma non solo. Onorato ha il compito di riportare anche i turisti a Roma, dopo la flessione legata al Covid, e deve preparare la città ad accogliere pellegrini in arrivo per il Giubileo 2025. Sembra una scadenza lontana, ma è un errore considerarla così

Andrea Catarci – Partecipazione e città dei 15 minuti

Da ex Minisindaco Catarci sa che la prima cosa da fare è dotare i Municipi di autonomia. Va data subito nuova linfa al processo, mai effettivamente partito, di decentramento amministrativo. Utile soprattutto nell'ottica della città dei 15 minuti, che senza delocalizzare risorse non si pul realizzare. Poi deve fare i conti con il regolamento dei beni comuni che l’assemblea capitolina ha respinto già in tre occasioni. Altri grandi comuni lo hanno già implementato e Roma Capitale ha bisogno di approvarlo per ridare valore alla partecipazione, spesso mortificata dalla burocrazia.

Miguel Gotor - Cultura

L’ex senatore democratico, ha il compito di restituire alla Capitale il lustro che le spetta sul piano della cultura. Vale per un’eventuale riorganizzazione del vasto sistema museale ed archeologico, ma anche nella riproposizione di eventi apprezzati dai romani. A partire dall’organizzazione del prossimo Capodanno, da festeggiare in piazza, per seguire con quella delle Notti Bianche tradizionalmente organizzate dalle amministrazioni di centrosinistra.

Eugenio Patanè - Trasporti

Riaprire la stazione Policlinico, chiusa da un anno per la sostituzione delle scale mobili. Migliorare, di molto, la gestione del servizio della Roma Lido. Ed accelerare il rinnovo della flotta di mezzi pubblici, con l’obiettivo di evitare altri flambus. Sono questi i risultati più urgenti da assicurare senza dimenticare di rimettere in strada i filobus, fermi in deposito da un anno e mezzo.

Sabrina Alfonsi – Ambiente e Rifiuti

L'ex minisindaca del Municipio I è stata la più votata nella coalizione di centrosinistra ed ora ha uno dei compito più difficili: lavorare per garantire un’efficace raccolta dei rifiuti da parte di Ama. A partire da subito, visto che la prima iniziativa del Sindaco è quella di garantire una pulizia straordinaria. Sul piano del verde, dovrà irrobustire sul piano di mezzi e soprattutto di risorse umane il Servizio Giardini. La sfida più grande è però quella di far passare in modo indolore, nei territori in cui saranno realizzati, gli impianti per il trattamento e la raccolta. Discarica inclusa.

Barbara Funari - Sociale

Il Covid ha acuito le differenze sociali e creato nuove povertà. Ha però anche dato prova che, nella città, esistono reti solidali pronte a fare la propria parte, quando gli viene data l’opportunità di farlo. Funari, coordinatrice romana di Demos, conosce quel mondo, perché è quello in cui da anni si prodiga la Comunità di Sant’Egidio. L’assessora, dovrà trovare soluzioni anche per garantire un tetto alle persone più fragili, puntando ad esempio ad incrementare le possibilità di co-housing, utili anche per favore percorsi di autonomia legati al “Dopo di noi”.

Claudia Pratelli – Scuola

Sfoltire le graduatorie di nidi e materne, supervisionare il servizio di trasporto scolastico, riqualificare e mettere in sicurezza le scuole, senza interrompere la didattica. E poi affrontare subito la questione legata alle attività di pulizia ed assistenza scolastica, visto che il bando vinto dalla Multiservizi ha durata breve: ormai meno di un anno.

Ornella Segnalini - Lavori pubblici

Il maltempo degli ultimi giorni sta facendo riaffiorare antichi problemi: quando piove, Roma si allaga. All’assessora che viene dal MIT, il compito di far manutenere tombini e caditoie e di assicurare un’adeguata sistemazione del manto stradale, individuando anche delle best practice per coordinare il lavoro dei cosiddetti sottoservizi. Altra questione da affrontare è quella delle voragini, con la creazione di una task force in grado d'intervenire tempestivamente. Voragini che sono causate anche dalle condotte fognarie, troppo vecchie, un'altra questione da affrontare.

Maurizio Veloccia - Urbanistica

Il neo assessore dovrà affrontare il nodo dello stadio della Roma ed in prospettiva anche della Lazi, chiarendo il destino del Flaminio. Al tempo stesso dovrà far partire cantieri fermi, come gli ex Magazzini Generali e l’ex Fiera di Roma e, a ridosso del suo ex municipio, dovrà seguire gli sviluppi del quadrante Ostiense, sia per quanto riguarda via Libetta che l’ex Gazometro.

Tobia Zevi - Casa e Patrimonio

La gestione delle case popolari del Comune non ha mai brillato: al nuovo assessore il compito di affrontare il nodo dei ritardi nelle assegnazioni degli alloggi agli aventi diritto. A Zevi il compito anche di far prendere al Comune una decisione chiara e definitiva sulla vicenda legata alla delibera 140 che chiama in causa le gestione, da parte dei centinaia di realtà socio-culturali, del patrimonio immobiliare indisponibile di Roma Capitale.

Silvia Scozzese - Vice Sindaco e Assessore al Bilancio

Sabrina Alfonsi - Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Ciclo dei Rifiuti

Andrea Catarci - Assessore al Decentrarnento partecipazione e servizi al territono per la città dei 15 minuti

Barbara Funari - Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute

Miguel Gotor - Assessore alla Cultura

Monica Lucarelli - Assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità

Alessandro Onorato - Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo

Eugenio Patanè - Assessore alla Mobilità

Claudia Pratelli - Assessore alla Scuola. Forrnazione e Lavoro

Ornella Segnalini - Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture

Maurizio Veloccia - Assessore all'Urbanistica

Tobia Zevi - Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative