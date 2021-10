Giunta Gualtieri, c'è il nodo dell'assessore di sinistra: Speranza spinge Cicculli, da Garbatella tutti per Catarci

Si fa sempre più complesso il lavoro di Roberto Gualtieri per la scelta della giunta, con il tempo che non è dalla sua parte. L'orizzonte è quello del 4 novembre, giorno in cui è stato convocato il primo consiglio comunale. Proseguono gli incontri con i rappresentanti delle varie liste che hanno animato la coalizione vincente, come anche le pressioni delle correnti e correntine che compongono il Pd romano: da Zingaretti a Mancini, da Astorre a Valeriani, con l'immancabile Bettini che "alle brutte" si dovrà accontentare di Antonella Melito subentrante in assemblea capitolina grazie alla chiamata in giunta di Sabrina Alfonsi.

Manovre per la presidenza dell'aula

Ma andiamo per ordine, partendo proprio dalla ex minisindaca del Centro Storico, Sabrina Alfonsi: per lei un posto nella squadra è quasi scontato, il punto è quali potrebbero essere le deleghe: ambiente e scuola le più papabili, rifiuti non sarebbe nelle corde della "miss preferenze". Per lei non è da escludere un coinvolgimento come presidente dell'aula, ruolo che Gualtieri dovrebbe per forza di cose dare ad un rappresentante del principale partito della coalizione qualora la posizione di vicesindaco andasse - come appare nelle sue intenzioni - ad una donna estranea al Pd. Ed è per questo che Svetlana Celli diventa, giorno dopo giorno, un nome sempre più verosimile per raccogliere le redini di Marcello De Vito, in un ruolo ambitissimo perché praticamente inattaccabile. Tra l'altro Celli, per la delega allo Sport di cui sarebbe legittimamente pretendente, potrebbe ritrovarsi un competitor duro da scalzare: Alessandro Onorato, nell'incontro avuto ieri con Gualtieri, avrebbe chiesto di aggiungere proprio questa delega a quelle di Turismo e Grandi Eventi, per le quali è già più che in pole position avendole chieste ancor prima del primo turno. Per la presidenza dell'Aula non dimentichiamo Giovanni Caudo, che in alternativa potrebbe ricevere i Lavori Pubblici, insidiato da Maurizio Pucci (bettiniano), già assessore con Marino. Qualora l'ex minisindaco di Montesacro ottenesse le redini dell'assemblea capitolina, a quel punto le convinzioni di Gualtieri sul suo braccio destro andrebbero riviste o rischierebbe nel miracolo di compattare tutte le correnti Pd, ma contro di lui. Ribadiamo che per uno dei leader di Roma Futura l'Urbanistica non è sul tavolo, il nome caldo resta quello dell'architetta della Sapienza Laura Ricci, residente a Città Giardino e ferma oppositrice del progetto di pedonalizzazione di piazza Sempione, di cui il prof Caudo è stato pressoché unico e principale promotore.

Lo zampino di Speranza

Non è una boutade quella che vorrebbe Michela Cicculli nella squadra di Gualtieri, magari con le deleghe al sociale o alla casa. L'ex assessora al Bilancio e alle Politiche di Genere della giunta Ciaccheri in VIII Municipio, portavoce di Lucha y Siesta, è stata eletta in consiglio insieme ad Alessandro Luparelli, quota Liberare Roma della lista Sinistra Civica Ecologista. Il suo "salto di qualità" significherebbe permettere l'ingresso in Aula Giulio Cesare di Roberta Agostini, quota Articolo 1. Per lei si sarebbe speso addirittura il Ministro Roberto Speranza, ansioso di vedere l'ex deputata a rappresentare il partito in Campidoglio. Da Garbatella però non ci pensano proprio: "Michela Cicculli è alla prima esperienza, meglio resti in consiglio. Il nostro nome è Andrea Catarci". C'è poi chi tiene ancora a galla Gianluca Peciola, ma sembra sfumare sempre di più, con l'interessato che a quanto racconta qualcuno non si strapperebbe i capelli.

Zingaretti ago della bilancia?

Se Nicola Zingaretti dovesse decidere di candidarsi ad occupare il seggio lasciato libero in Parlamento da Roberto Gualtieri, la Regione Lazio entrerebbe in gioco diventando campo tra i principali della partita a scacchi che porterà alla definizione della giunta. Diversi consiglieri e altri membri a vario titolo della squadra di governo della Pisana potrebbero legittimamente decidere di evitare il giudizio degli elettori, che arriverebbe con diversi mesi di anticipo rispetto al normale: detto di Eugenio Patanè, lanciato verso la delega ai Trasporti, non è da sottovalutare la figura di Marta Leonori. La consigliera regionale nel 2013 si dimise da deputata, eletta pochi mesi prima, per accettare la nomina ad assessora alla Roma Produttiva da parte di Ignazio Marino. E' chiaro, dunque, che per lei non è affatto una questione di soldi, come invece è per molti altri - più di un "no" è arrivato dai tecnici che Gualtieri vorrebbe portarsi in squadra - , quindi un suo ritorno al commercio non è affatto idea peregrina.

I "piccoli" rischiano la delusione

Nonostante gli incontri positivi e il cauto ottimismo, le liste più "piccole" a livello di consensi rischiano di rimanere molto deluse dalla partita. Paolo Ciani di Demos anche a Roma Today ha ben due volte ribadito l'aspettativa del suo movimento di vedere qualcuno coinvolto nella governance della città, mentre Nando Bonessio e Angelo Bonelli dei Verdi hanno avanzato la candidatura ecologista per guidare una nuova delega alla Transizione Ecologica. Da quello che si sente in giro, almeno una delle due realtà potrebbe scottarsi e restare in panchina, almeno per adesso.