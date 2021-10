Giunta Gualtieri, Bonessio (Europa Verde): "Cauto ottimismo per guidare l'assessorato alla Transizione Ecologica"

Una delega alla transizione ecologica che vada oltre quelle per il verde pubblico e i rifiuti. E' questa la richiesta che viene fatta da Europa Verde a Roberto Gualtieri, neosindaco di Roma. Ieri pomeriggio una delegazione del partito ecologista, composta dal coordinatore nazionale Filiberto Zaratti, dal consigliere eletto Nando Bonessio e dai co-portavoce regionale e romano Laura Russo e Guglielmo Calcerano, ha avuto un faccia a faccia con l'ex Ministro "per concordare le linee programmatiche di una governance ecologista della città", come fanno sapere dai Verdi.

Cauto ottimismo

Un incontro riguardo al quale Bonessio, sentito da RomaToday, ha espesso "cauto ottimismo, perché l'approccio di Gualtieri al tema della transizione e della sostenibilità è ampiamente condiviso da noi, fin dalle primarie - ha spiegato. La nostra idea è che l'assessorato all'attuazione del programma si identifichi con quello alla transizione ecologica, le due cose devono camminare insieme. Dall'urbanistica alla rigenerazione urbana, è tutto racchiudibile nel concetto di transizione ed è di fatto l'attuazione del programma del nuovo sindaco".

"Chi ha eletto consiglieri stia nella giunta"

"Gualtieri con noi ha confermato gli impegni presi in campagna elettoralle - prosegue Bonessio - ovvero di impostare la giunta con una certa presenza civica, soggetti non schierati e non provenienti dalla pratica politica. Preso atto di questo, voglio comunque ricordare che tutti gli attori di un successo politico che hanno espresso un consigliere comunale dovrebbero trovare diritto di rappresentanza in giunta, per proseguire ognuno con le sue specificità a dare un contribito al governo della città".

Bonessio è il primo nome

L'intento di Europa Verde è quindi chiaro: "Ci siamo candidati a guidare il nuovo assessorato - ribadisce Bonessio ai nostri microfoni - , il mio è uno dei nomi sul tavolo ma ci sono anche altre figure meno schierate politicamente ma con autorità e competenze da spendere. Mi preme inoltre aggiungere che Europa Verde non si esprime solo sui temi legati all'ambiente, il nostro impegno spazia dalla cultura allo sport, dalla scuola alla formazione e anche all'urbanistica. Io stesso ho 40 anni di esperienza nella scuola e 15 da sindacalista nella Cgil". La nomina di Bonessio comporterebbe l'ingresso in consiglio di Guglielmo Calcerano: "Per noi sarebbe un significativo riconoscimento a livello politico" sottolinea Bonessio, che aggiunge: "Auspichiamo che Roma diventi il laboratorio nazionale di quanto il segretario del Pd Enrico Letta sta dicendo in giro per l'Italia da mesi, ovvero che l'obiettivo per le politiche sia un fronte largo, chiamiamolo un nuovo Ulivo. La nostra speranza è che anche le peculiarità di formazioni cosiddette minori, come noi o Demos, vengano considerate e abbiamo il loro spazio dando un contributo dall'interno".