Giunta Gualtieri, rush finale: Lucarelli in pole per il ruolo di vicesindaco, ad Alfonsi la delega al decentramento

La definizione della giunta da parte di Roberto Gualtieri è agli sgoccioli. Giovedì 4 ottobre in Campidoglio si terrà il primo consiglio comunale e la presentazione della giunta è tra gli argomenti all'ordine del giorno. Già martedì, secondo quanto filtra, il quadro dovrebbe essere chiuso e dovrebbe esserci la presentazione alla stampa. L'ex Ministro è intensamente al lavoro in queste ore, chiuso nel suo nuovo ufficio con vista sui Fori Imperiali a fare telefonate dalle quali dipendono le utime scelte. Nel week end il G20 lo vedrà impegnato per l'accoglienza ai grandi della terra. I nomi, in molti casi, dovrebbero essere ormai definiti.

Lucarelli in pole per il ruolo di vicesindaco

Iniziamo dal braccio destro - il vice sindaco - che a meno di clamorose sorprese sarà una donna: il profilo in pole position è quello di Monica Lucarelli. L'ingegnera 48enne, ex presidente dei Giovani Imprenditori romani, è la terza degli eletti in consiglio nella lista Civica creata da Alessandro Onorato, ma le tante voci che si rincorrono sin da prima del ballottaggio la danno sostanzialmente in rottura con l'ex delfino di Alfio Marchini e questo la rende sciolta da ogni appartenenza "politica". Attenzione, però, al possibile inserimento last minute della Pd Michela Di Biase, consigliera regionale e consorte del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Si fanno sempre meno concrete le possibilità che il ruolo di vicesindaco possa essere ricoperto da una tra Marianna Madia e Beatrice Lorenzin, entrambe deputate. La scelta, comunque, è strettamente connessa a quella del presidente dell'aula. Trovano invece secche smentite le voci che raccontano di un possibile ingresso in giunta da parte di Claudio Mancini, deputato dem, vicinissimo a Roberto Gualtieri, e più volte descritto come il vero regista del successo del ex ministro.

Alemanni opzione per la presidenza dell'aula

Infatti, qualora, come in realtà sembra più plausibile, il vicesindaco fosse una figura fuori dai partiti, a tenere le redini dell'Aula Giulio Cesare dovrà essere per forza di cose qualcuno del Partito democratico. Come già scritto più volte, Giovanni Caudo è in lizza, ma non vanno sottovalutate le figure di Svetlana Celli, anche se la sua priorità è la delega allo Sport, insidiata da Onorato che la aggiungerebbe a Turismo e Grandi Eventi, e Andrea Alemanni, due dei quattro più votati del Pd al primo turno dopo Alfonsi e Veloccia.

Scuola e decentramento all'Alfonsi

A proposito di Alfonsi: l'ex presidente del I Municipio viene vista da Gualtieri come la più adatta a ricevere la delega all'attuazione del decentramento amministrativo, insieme a quella per la scuola. Per i rifiuti, fermo restando che la prospettiva commissariamento è più che concreta, il nome che viene fatto per trascinare Roma fuori dalla "monnezza" è quello di Laura Melara, già presidente del consiglio d'amministrazione di Ama nel 2019, dimessasi dopo soli 104 giorni per grosse frizioni con la sindaca Virginia Raggi, accusata di "poco coraggio" e di "preferire compromessi al ribasso". In tema di transizione ecologica, il possibile nuovo assessorato potrebbe andare a Grazia Francescato, deputata dal 2006 al 2008 e volto storico dei Verdi. Difficile ma non impossibile che questa delega invece vada a Nando Bonessio, eletto di Europa Verde e inserito dal suo partito nella rosa di nomi proposti a Gualtieri. Bisogna anche tenere conto (non solo per questo assessorato, beninteso) che la giunta dovrà essere composta da 6 donne e 6 uomini e due sono già sicure (Alfonsi e la vicesindaca). Alla Cultura si sfila, ancor prima di diventare un'opzione reale, il presidente del Piccolo Cinema America Valerio Carocci ("Il mio posto è qui, ringrazio tutti per aver fatto il mio nome") mentre diventa sempre più concreto quello di Marino Sinibaldi.

Cicculli e Catarci sul tavolo di Gualtieri

Come anticipavamo ieri, il nome di Michela Cicculli gira, senza che lei faccia nulla per alimentare le voci, nei corridoi di Palazzo Senatorio: ex assessora al Bilancio e alle Pari Opportunità in VIII, è entrata in consiglio con Sinistra Civica Ecologista. L'approdo in giunta libererebbe la strada a Roberta Agostini (Articolo 1), per la gioia del Ministro Speranza. Da Garbatella, però, la spinta è tutta per Andrea Catarci: Massimiliano Smeriglio punta ad avere un "suo" uomo a gestire le deleghe per Casa e Patrimonio. C'è chi garantisce che stiano preparando anche un altro nome, esterno alle logiche di lista, magari più digeribile sia per Gualtieri sia per il Pd. Vedremo.

Dalla Regione quasi sicuro Patanè, Leonori verosimile

Eugenio Patanè è da settimane quasi l'unica opzione per la Mobilità e i Trasporti su cui più fonti convergono, con l'aria di smobilitazione in Regione che aiuterebbe molto. E in questo senso assume i tratti della verosimiglianza anche una Marta Leonori, già assessora con Marino, di nuovo alle redini del commercio in Campidoglio. Un'altra donna sembra in pole position per prendersi cura dei conti di Roma, ovvero Silvia Scozzese: capo di Gabinetto del Ministro del Sud Mara Carfagna, membro dell'ufficio legislativo del Gabinetto del Presidente e consigliere della Corte dei Conti, ha già ricoperto l'incarico per 11 mesi tra il 2014 e il 2015 con Marino sindaco.

Il "jolly" Maurizio Pucci

Nel considerare le scelte di Gualtieri bisogna tener conto anche di questo: diifficile che le coppie di deleghe tra loro più comunicanti (urbanistica e lavori pubblici, ambiente e rifiuti, turismo e commercio) vadano entrambe a dei tecnici. Quindi, prendendo ad esempio l'Urbanistica, se Laura Ricci è quella più in pole position in quanto tecnica lascia spazio ad un politico ai Lavori Pubblici, con l'opzione Pucci da tenere da conto. Ma Pucci, assessore già con Marino e con alle spalle Bettini, potrebbe essere un jolly da utilizzare anche all'Urbanistica e a quel punto Caudo avrebbe il via libera per una delega.