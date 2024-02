Cinecittà, l'aula saluta Stefania Balsamà: nel gruppo pentastellato subentra Giulia Simonetti

Una rosa rossa al posto che, fino a pochi giorni fa, era stato occupato da Stefania Balsamà. Nell’aula consigliare dal municipio VII è stato formalizzato il subentro alla consigliera del M5s, prematuramente scomparsa per una malattia con un rapido decorso. Una perdita che, dal presidente del municipio ai singoli eletti dei vari gruppi consigliari, è stata commentata con affetto.

L'abnegazione si Stefania Balsamà

Prima di accogliere la neo portavoce pentastellata Giulia Simonetti, in aula è stata ricordata la figura della consigliera grillina venuta a mancare. “Stefania era una persona che ti chiamava alle 8.31 ogni santa mattina per parlarti delle questioni che sarebbero state affrontate alle commissioni delle 9 e poi ti richiamava alle 13.31 per dirti com’erano andate. E ti chiamava anche alle 18 di sera, per continuare a parlare di ciò che andava fatto in municipio” ha ricordato il capogruppo Emanuel Trombetta, a sottolineare l’abnegazione della collega di partito.

Un associazione per commemorare la consigliera scomparsa

“Stefania è stata quella persona, raccontata da Don Coloccia, che in piena notte si era alzata per aiutare una donna vittima di violenza e mette mano al portafogli per pagarle l’albergo. Ora sarà ricordata con un’associazione a lei dedicata, che si occuperà tra l’altro di aiutare le donne vittime di violenza nelle 24/48 ore successive alla denuncia” quando cioè sono più vulnerabili e non sanno bene come andare. Perché quello era un tema che aveva appassionato l’ex consigliera e che, per sua iniziativa, era stato portato all’attenzione delle aule consigliari di tutti i municipi.

Il primo commento della consigliera subentrata

Al posto di Balsamà subentra quindi Giulia Simonetti, pentastellata della prima ora, “una di noi, sin dai primi tempi” ha spiegato Trombetta. “Oggi (il 13 febbraio ndr) nel mio primo Consiglio del Municipio VII, è stata dedicato a Stefania una lunga parentesi con interventi sentiti, genuini e talvolta commossi, da ogni parte” ha commentato Simonetti, aggiungendo che, così facendo “la politica ha dato il meglio di sé, tornando alla persona”.