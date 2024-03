Delibera 140, fine dell’incubo per il teatro popolare: annullata la cartella da oltre 600mila euro

Il comune dovrà risarcire oltre 14mila euro di spese legali ed invece l’associazione a cui era stato chiesto il pagamento di 632 mila euro, non dovrà versare nulla. È questa la decisione contenuta nella sentenza che, il tribunale di Roma, ha emesso sul caso di “Spinaceto Cultura”.

Il canone mai concordato

L’associazione di via Carlo Avolio, nella periferia sud della capitale, dal novembre del 2002 aveva ricevuto l’assegnazione di uno spazio in una scuola dismessa. L’atto successivo doveva essere l’avviso di un contratto di concessione, con la definizione dei canoni da pagare, “ma quella concessione non è mai arrivata, nonostante i documentati solleciti fatti sia al municipio che al comune” hanno più volte ribadito i responsabili dell’associazione culturale.

I locali da riconsegnare ed il ricorso

La comunicazione che è giunta dal comune, invece, è stata di tutt’altro genere. Perché nel 2017, per effetto della delibera sui beni indisponibili di Roma Capitale (delibera 140) all’associazione che gestisce il “teatro della Dodicesima” è arrivata una “richiesta di riconsegna bonaria dell’immobile” come, del resto, è avvenuto a centinaia di altre realtà finite nella tagliola della delibera 140. Contestualmente a Spinaceto Cultura sono stati chiesti come, stima dei canoni arretrati, 450mila euro. L’associazione ha pertanto presentato ricorso e lo ha vinto, senza che il Comune decidesse di appellarsi. C’è stato però un seguito.

La maxi cartella esattoriale da 632mila euro

A luglio 2022 all’associazione è arrivata un’altra cartella di pagamento, da parte dell’agenzia delle riscossioni. Era collegata ad un avviso di pagamento, spedito nel 2020 in pieno lockdown, che però Spinaceto Cultura non avrebbe mai ricevuto “né per posta né via PEC”. A quanto ammontava la somma? A 632mila euro. Tanti soldi che hanno fatto trascorrere notti insonni a chi gestisce l’associazione dove, da oltre 20 anni, vengono organizzati corsi di teatro e di musica a prezzi popolari.

La decisione del giudice

La somma, peraltro, era calcolata sulla base di un canone che doveva far parte di un contratto mai sottoscritto dal comune. Tutte queste circostanze sono state verificate dal giudice del tribunale di Roma che ha deciso di annullare la cartella anche perché “le somme” richieste erano state “determinate senza indicazione di quale criterio sia stato seguito nella loro quantificazione”.

“È la fine di un incubo” ha dichiarato Massimo Mattei Otranto, il direttore di Spinaceto Cultura. “Abbiamo provato a dialogare con questa amministrazione ma si è dimostrata sorda al riconoscimento del loro valore sociale delle associazioni e delle loro istanze. Nello specifico – ha commentato l’avvocato Giuseppe Libutti, legale dell’associazione Spinaceto Cultura - C’è voluto un giudice per riconoscere che erano somme prescritte e non dovute e che c’era un difetto di notifica che aveva impedito all’associazione di difendersi, violando così i suoi diritti costituzionali”.

Cos'è la delibera 140

Nell'aprile 2015 la Giunta Capitolina, con un'apposita delibera (la numero 140) ha tentato di definire le “linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione”. Lo strumento, che ha finito per interessare circa 860 beni, puntava a rivedere il vecchio regolamento delle concessioni. Le assegnazioni degli immobili di proprietà comunale, in gran parte fatte durante l’amministrazione Rutelli, erano scadute e l’amministrazione Marino, temendo un ingente danno erariale, decise di riprendersi quegli spazi chiedendo ai vecchi assegnatari di versare affitti arretrati. Canoni da versare secondo il valore di mercato di immobili che però, paradossalmente, hanno acquisito valore proprio per le manutenzioni eseguite dai relativi concessionari, le associazioni. Da qui è nato un lungo contenzioso tra realtà sociali ed il comune.