Per il Giubileo a Roma arriveranno 35 milioni di turisti, ma i posti letto non sono sufficienti

Per il Giubileo a Roma ci sarà un vero e proprio boom di presenze turistiche. Tra pellegrini e visitatori la Città Eterna ospiterà tra i 30 e i 35 milioni di persone da tutto il mondo, cifra che genererà 105 milioni di presenze nelle strutture alberghiere e ricettive. Una quantità che, oggi, Roma non può sostenere. A dirlo sono gli studi presentati da Unioncamere durante la terza giornata nazionale del turismo del 27 marzo.

Boom turisti per il Giubileo

Nonostante i tanti alberghi esistenti e le strutture ricettive di altro genere dislocate in tutta la città, Roma rischia di non poter ospitare tutti coloro che arriveranno da dicembre 2024 in poi, cioè da quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa, dando il via al Giubileo della Chiesa Cattolica. L'allarme viene lanciato da Unioncamere e dall'istituto nazionale ricerche turistiche, che insieme il 27 marzo, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, hanno presentato un report molto dettagliato. Non solo sul Giubileo, ma anche sulle Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina.

Roma ha una capacità ricettiva "insufficiente"

I numeri sono chiarissimi: dai 30 ai 35 milioni di turisti, 105 milioni di presenze nell'arco del Giubileo, ma solo 400mila posti letto ad oggi disponibili negli alberghi. In questo momento, secondo le rilevazioni fatte, già il 66% è occupato. Immaginiamoci durante l'Anno Santo. Per Andrea Prete, presidente di Unioncamere "la capacità ricettiva è insufficiente". Ma Roma non può certo rinunciare ai 16,7 miliardi di flusso economico che verrà generato da questo boom di presenze. E così è in atto una corsa contro il tempo per ampliare gli alberghi e aprirni di nuovi.

Come si muove il Comune

"Il Giubileo è anche un grande evento dal punto di vista turistico - le parole di Gualtieri -. La Capitale sta conoscendo un boom di incremento di presenze che ci colloca al di sopra del periodo prima del Covid. Nei prossimi anni avremo il 30% delle strutture turistiche di alta qualità, gli operatori stanno lavorando e investendo per essere pronti per il 2025. Ricordo che il lavoro a Roma deve essere di qualità, bisogna avere figure competenti per l'accoglienza e retribuite con contratti nazionali". Non è un caso che da diversi mesi in Campidoglio si discuta della possibilità, nell'ambito dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, di permettere più agevolmente a strutture alberghiere piccole, di ampliarsi accorpandosi con altre che si trovano in edifici adiacenti. Inoltre, nella delibera di giugno 2023 sulle norme tecniche, che dovrà essere approvata in consiglio comunale, è stato eliminato il limite di 60 posti letto per le strutture che si trovano nel centro storico.

Due nuovi alberghi di lusso in pieno centro

Inoltre, proprio in queste settimane sono all'ordine del giorno in assemblea capitolina due proposte di deliberazione firmate dall'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, che vanno nella direzione di aumentare i posti letti nel settore alberghiero. Strizzando l'occhio agli investimenti milionari di grosse realtà del "real estate" mondiale: la trasformazione in hotel di extra-lusso di Palazzo Marini a piazza San Silvestro e l'accorpamento di dieci edifici distinti, tra via Boncompagni e via Sallustiana, per farli diventare un'unica struttura alberghiera (anch'essa di lusso). Nel primo caso, dove un tempo andavano a mensa i parlamentari, presto sorgerà un Four Season, catena mondiale controllata dalla Cascade Investment di Bill Gates insieme alla Kingdom Holding Company del principe saudita Al-Waleed Bin Talal. Nel secondo caso ci saranno sessanta stanze a cinque stelle gestite dalla "Mandarin Oriental", catena alberghiera di Hong Kong con 33 strutture in tutto il mondo. Certo, non basteranno. Per questo l'auspicio da parte di Gualtieri è che si faccia in fretta affinché ne vengano costruiti di nuovi.

"Si sfruttino gli immobili inutilizzati"

Non tutti, però, sono d'accordo con la linea che vuole la costruzione di nuovi alberghi per contenere il flusso turistico. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, rivolgendosi direttamente a Gualtieri sottolinea quanto invece sia importante recuperare gli immobili inutilizzati: "La soluzione non può essere quella di costruire ex novo - le sue parole - ma se vogliamo sviluppare un nuovo modello di turismo sostenibile bisogna utilizzare il patrimonio troppo spesso inutilizzato. A Roma e non solo ci si riempie la bocca con parole come 'overtourism', ma poi i sindaci sono sempre i primi ad auspicare di poter raddoppiare i posti letto, quando la domanda è alta. Vogliamo continuare a costruire hotel all'infinito? Ci sono migliaia di metri cubi di immobili inutilizzati, queste case hanno un valore intrinseco che al momento non viene considerato".