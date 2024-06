Giubileo, per i senza dimora un investimento da 10 milioni di euro. Ecco come verranno spesi

Quattro tensostrutture dotate di docce e bagni chimici, otto camper da distribuire nei luoghi sensibili e due unità di strada. Così Roma Capitale si prepara a dare assistenza diurna e notturna ai senza dimora durante il periodo del Giubileo. La Porta Santa verrà aperta da Papa Francesco il 24 dicembre 2024 e per quel giorno dovrà essere quasi tutto pronto. L'investimento, grazie ai fondi governativi stabiliti tramite apposito decreto, si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

I camper per i senza dimora a Roma

A dettagliare l'intervento è stata Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e della salute, durante una commissione congiunta sociale e Giubileo 2025, presiedute dalla dem Nella Converti e dall'ex calendiano Dario Nanni. Innanzitutto, al Campidoglio preme potenziare le capacità della Sala Operativa Sociale, che avrà otto camper distribuiti sul territorio capitolino: "Verranno mandati soprattutto in zone sensibili come basiliche e stazioni" specifica Funari. Da San Giovanni a Santa Maria Maggiore fino a San Paolo fuori le Mura. Ma anche Termini e Tiburtina. Questi otto camper saranno coadiuvati da due unità di strada mobili, che opereranno di notte in base alle segnalazioni e alle esigenze del momento. "L'investimento per questo intervento sarà di circa 4,3 milioni di euro".

Cinque milioni di euro per quattro nuove tensostrutture

Ma l'assistenza e l'orientamento in strada non saranno sufficienti. Secondo i dati Openpolis aggiornati al 10 luglio 2023, nell'area metropolitana di Roma vivono oltre 22mila persone senza una casa. Un numero enorme, che viene alimentato quotidianamente anche dai migranti in fuga dagli hot spot della Sicilia e dai centri di accoglienza stroardinaria della Prefettura e dai transitanti che sostano a Roma per pochi giorni, diretti nel Nord Europa. Per riuscire a tamponare l'emergenza, l'assessorato alle politiche sociali e della salute ha riservato 5 milioni di euro all'installazione e gestione di quattro grandi tensostrutture. Un milione di euro per acquisirle ("ma rimarranno a noi e le daremo alla Protezione Civile dopo il Giubileo" fa sapere Funari) e altri quattro milioni di euro da dare a enti del terzo settore interessati a gestirle. Un milione e 250mila euro a struttura tra acquisto dell'unità e gestione. All'interno ci saranno docce e bagni chimici e ognuna potrà ospitare fino a 70 persone per 24 ore al giorno. Apriranno, presumibilmente, il 1° dicembre 2024 per chiudere a marzo 2026.

A dicembre saranno pronte

Dagli uffici del dipartimento politiche sociali forniscono alcuni dettagli sulle tempistiche: "La gara per l'acquisizione delle tensostrutture e quella per la loro gestione sono in dirittura d'arrivo, saranno gare europee dati gli importi. A seguire ci sarà quella per gli otto camper e le due unità di strada notturne. Tra fine giugno e inizio luglio saranno tutte pubblicate e alcune aree contiamo saranno pronte già da inizio dicembre. Ci saranno poi procedure sotto soglia, per importi minori, relativi all'acquisto di attrezzature ed elettrodomestici per garantire la vivibilità delle tensostrutture". Dove si troveranno? Sicuramente una a Termini, probabilmente anche a Ostiense e Tiburtina. La quarta era prevista a San Pietro, anche se non ci sono conferme.