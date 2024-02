Giubileo, opere a rilento. Il 42,5% è in ritardo, alcune sono state depennate

C'è più di un problema nello svolgimento delle opere previste dal Dpcm dell'8 giugno 2023, quello che definisce gli interventi per il Giubileo 2025. A 11 mesi dall'apertura della Porta Santa, ci sono cantieri neanche iniziati, lavori ancora in fase di approvazione del progetto definitivo. E il rischio è che i milioni di pellegrini che affolleranno Roma molto presto, si ritroveranno tra transenne, operai, voragini e disagi.

Le opere per il Giubileo sono in ritardo

Lo stato dell'arte è stato esposto dallo stesso sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri, nel pomeriggio del 5 febbraio, in un incontro a Palazzo Chigi con Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Era la dodicesima volta che si riuniva la cabina di coordinamento delle opere e il risultato non è dei migliori. Dei 230 interventi previsti (dovevano essere 184 all'inizio, poi c'è stata una rimodulazione),solamente uno è stato portato a termine. Gli altri o sono in corso con ritardi trimestrali, oppure soffrono difficoltà più gravi. In alcuni casi sono stati proprio depennati dall'agenda.

Oltre 100 opere ancora in fase di progettazione

Nelle slide presentate dal commissario Gualtieri alla cabina di coordinamento, lo stato di avanzamento dei lavori a inizio 2024 è questo: 32 interventi, ovvero 70 cantieri, sono in corso. Sessanta saranno avviati entro marzo 2024, a nove mesi dall'inizio ufficiale del Giubileo. Trenta sono ancora in fase di gara e ben 107 sono ancora in fase di progettazione. Il che significa che per vederli arrivare a dama ce ne vorrà ancora molto, perché non c'è ancora la gara per individuare la ditta che si occupi di metterli a terra.

Quasi il 50% dei cantieri segue i giusti tempi

C'è da dire che, in base all'aggiornamento, il 48,9% delle opere è coerente con il cronoprogramma, si tratta di 113 opere previste dal Dpcm. Purtroppo, però, il 42,5% (98) non lo è, ma con ritardo "contenuto", quindi un trimestre. Il risultato "non è in pericolo", si legge nelle slide. Ci sono 20 interventi, invece, per i quali le criticità sono maggiori e i ritardi risultano più consistenti: si va a finire, presumibilmente, ben oltre l'inizio del Giubileo.

L'unico intervento concluso

E' concluso invece l'intervento a Tor Vergata, che è anche una delle due aree di raccolta per i pellegrini insieme a Centocelle, dove si svolgeranno quindi maxi eventi con il Papa. Nel quartiere del VI municipio dove avrebbe dovuto collocarsi anche Expo 2030, gli operai hanno realizzato interventi di arresto del degrado e messa in sicurezza per ottenere il collaudo statico della nuova area eventi dove ci sono le Vele della Città dello Sport, un investimento che ha cubato 70 milioni di euro. Riguardo agli interventi ancora in fase di progettazione, invece, ci spostiamo più verso il centro: ancora da assegnare il cantiere per la riqualificazione del percorso pedonale di via stazione San Pietro-passeggiata del Gelsomino, finanziata con 2 milioni di euro, ma anche la riqualificazione del percorso pedonale via Ottaviano-San Pietro (4 milioni) e il sottopasso pedonale di via Gregorio VII (500mila euro): inizieranno tutte nel corso del secondo trimestre 2024.

Piazza San Giovanni al fotofinish

Dovrebbe invece finire entro fine 2024, al fotofinish, la riqualificazione del piazzale antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano. Parliamo di un investimento di 15 milioni di euro. La progettazione è stata ultimata, la conferenza dei servizi si è espressa positivamente, ora entro fine febbraio dovremmo vedere gli operai all'opera.

Il parking di piazza Risorgimento è stato stralciato

Niente da fare per il parcheggio interrato a piazza Risorgimento, passaggio pedonale e servizi. La società Giubileo 2025 Spa ha ricevuto la richiesta da parte dell'amministrazione di valutare una proposta di riqualificazione della piazza con esclusive opere in superficie, perché il parcheggio a quanto sembra non è fattibile. La nuova progettazione è stata condivisa con la Santa Sede e cuberebbe 14 milioni di euro. Fondi "in corso di reperimento".