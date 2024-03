Quattro tensostrutture per i senza dimora entro il Giubileo. Una sarà a Termini

Tra nove mesi inizierà ufficialmente il Giubileo, con l'apertura della Porta Santa prevista per la notte del 24 dicembre. In vista dell'arrivo di milioni di pellegrini, Roma Capitale sta lavorando per dare accoglienza non solo a loro, ma anche alle tantissime persone che vivono abitualmente in strada. Senza dimora che, solo nell'area della stazione Termini e dell'Esquilino, sono stati censiti in 168 durante la prima "Notte della Solidarietà" del 31 marzo 2023.

Quattro tensostrutture per senza dimora a Roma

Per centrare l'obiettivo di dare ricovero a più senza dimora possibile durante il 2025, l'assessorato alle politiche sociali ha fatto sapere di essere intenzionato ad aprire quattro nuove tensostrutture. Dopo che a Ostiense ne è stata inaugurata una il 29 dicembre scorso, in sostituzione dell'hub dell'accoglienza di piazza dei Cinquecento, chiuso per permettere l'inizio del cantiere di restyling dell'area di fronte alla stazione. Ognuna, nelle intenzioni del Campidoglio, ospiterà fino a 70 posti letto, per un totale approssimativo di 280 senza dimora che ogni notte potranno trovare ristoro e riparo. Sulla localizzazione si sa ancora molto poco, se non che una sarà quasi sicuramente a Termini.

D'altronde l'area dell'Esquilino è quotidianamente sovraccarica di persone che vivono in strada. Tra chi sosta nelle immediatezze degli accessi, chi nei pressi della mensa Caritas, chi si spinge poco più distante sotto le Mura Aureliana, nei giardini di viale Pretoriano, dove tra il 2022 e il 2024 sono stati effettuati una decina di sgomberi, tutti risultati inutili.

Il secondo censimento notturno

Nel frattempo, sabato 20 aprile prenderà il via la seconda "Notte della Solidarietà", il censimento dei senza dimora che Roma Capitale svolge insieme all'Istat. Un anno fa vennero individuate 168 persone nell'area dell'Esquilino, tutti soliti dormire in spazi pubblici mentre altri 35 trovavano riparo nella tensostruttura ex hub vaccinale di Piazza dei Cinquecento. Un lavoro che terrà occupati decine di volontari, per lo più studentesse e studenti di Tor Vergata che a quanto risulta hanno aderito numerosi anche in questa occasione. La rilevazione 2024 si svolgerà all’interno dell’anello ferroviario di Roma Capitale, esteso alle stazioni ferroviarie di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana, nonché in alcune specifiche zone del municipio X considerate residenziali. La Zona Censuaria verrà suddivisa in 338 aree raggruppate in 20 insiemi chiamati Cluster. Ogni area svilupperà circa 2 km lineari di mappatura in strada.

Funari: "Cresce la rete di protezione per i fragili"

“In questa seconda fase operativa - spiega l’assessora Barbara Funari – vogliamo coinvolgere il maggior numero di cittadini volontari per fare crescere una rete di protezione per le persone più fragili ed emarginate. Per programmare interventi efficaci, è necessario avviare un percorso di rivelazione puntuale ed arrivare ad un dato realistico del numero delle persone che dormono in strada a Roma. Con la notte della solidarietà puntiamo a sperimentare una metodologia scientifica, conoscere la realtà e le storie di tanti senza dimora e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini volontari che si possono iscrivere nella piattaforma dedicata”.