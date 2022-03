Il Campidoglio si prepara al Giubileo: raccolte le proposte per i percorsi eco turistici

Percorsi religiosi, sentieri naturalistici ed itinerari ciclopedonali. A Roma sono tante le proposte che, negli ultimi anni, sono state avanzate per valorizzare i territori meno raggiunti dal turismo“mordi e fuggi”. Ora il Campidoglio sta lavorando per sistematizzare le proposte, con il fine di arrivare all’istituzione dei cosiddetti “percorsi eco-turistici”.

In vista del Giubileo

“Obiettivo è quello di valorizzazione dei percorsi naturalistici per riaffermare la volontà di dare a Roma, anche in vista del Giubileo del 2025, un orizzonte turistico più ampio e più inclusivo” ha spiegato il consigliere Mariano Angelucci. In Campidoglio ci sono due commissioni che stanno lavorando in sinergia proprio per consentire ai vari territori di esprimere le proprie potenzialità.

Il contributo dei municipi

Ai municipi è stato chiesto di contribuire, inviando delle proposte che fossero in linea con alcuni parametri. Uno di questi è la vicinanza di questi sentieri ai mezzi di trasporto pubblico. Ma non solo. Ad esempio, ha ricordato il presidente della commissione ambiente Daniele Palmieri, particolarmente apprezzate sono le proposte che consentono di “collegare aree verdi già esistenti ma che hanno necessita di essere ammaliate” in modo da moltiplicare la fruibilità dei parchi a disposizione dei cittadini.

Gli itinerari proposti

Non solo i municipi hanno contribuito ad elaborare delle proposte. Alcuni percorsi sono stati suggeriti dagli stessi consiglieri capitolini. E’ il caso dell’Asse degli Acquedotti, che la consigliera Erica Battaglia propone di estendere oltre l'itinerario contemplato nel piano urbano delle mobilità sostenibile, portandolo fino a piazza Lodi ed alla villa dei Quintili. Ma è anche il caso del percorso, suggerito dalla consigliera Antonella Melito, che costeggiando il parco di Forte Ardeatino, la tenuta di Tor Marancia, il Parco delle Tre Fontane e quello degli Eucalipti, permette di collegare Grotta Perfetta con l’Eur. Dalla commissione turismo è arrivata poi la proposta di creare “il percorso del Giubileo 2000”, che va dalla chiesta di Meyer e, passando per la croce di Tor Vergata, simbolo di quell’appuntamento giubilare, arriva fino alla vela di Calatrava. Dai municipi sono arrivate altre richieste, come quella del percorso da sviluppare tra i casali della tenuta di Tor Pagnotta, nel IX, o quello della “via di Francesco” nel II, che prevede di passare nella riserva della Marcigliana.

Allungare la permanenza dei turisti

“Tra gli scopi del progetto vi è quello di far conoscere la città di Roma nella sua interezza e, di riflesso, anche quello di allungare la permanenza media del turista che è generalmente breve - ha ricordato Angelucci che presiede proprio la commissione turismo di Roma Capitale - cercheremo di velocizzare l’iter di istituzione, per poter concretizzare i progetti nel più breve tempo possibile”. I fondi per realizzarne un paio, è stato accennato nell’appuntamento capitolino dedicato all’argomento, potrebbero essere chiesti già nell’assestamento di bilancio. A stretto giro.