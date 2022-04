Giubileo, rischio ritardi per i progetti. Gualtieri: "Scadenze serrate ma lavoriamo con impegno"

I fondi a disposizione di Roma ammontano a circa un miliardo e mezzo di euro e una parte, 500 milioni, arriverà dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tutti da dirottare su opere pubbliche che vanno progettate e avviate entro il 2025. "Abbiamo scadenze serrate, lo sappiamo, e per questo stiamo lavorando con grande impegno" ha rassicurato il sindaco Roberto Gualtieri, ascoltato ieri durante la seduta di commissione speciale Giubileo, dopo l'allarme lanciato sul rischio ritardi dal presidente della parallela commissione Pnrr, Giovanni Caudo.

Le opere di mobilità

Al capitolo opere, la più importante attesa per l'Anno Santo è la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, ma per la fine del 2024 potrà essere pronta solo fino a piazza Venezia, insieme alla Termini-Giardinetti-Tor Vergata. Della prima si parla dal Giubileo del 2000, il ministero delle Infrastrutture ha messo a disposizione 188 milioni di euro di fondi. Il cantiere potrebbe aprire già dal prossimo anno. L'altra è una delle ferrovie urbane più datate della città. In questo senso, spiega il sindaco, "lo scenario più probabile è quello di una tratta nuova che si sommi a quella attiva ora da Termini a Centocelle". Gualtieri ha poi illustrato le linee guida su cui si sta muovendo in veste di commissario straordinario del governo. Chiarendo, però, che si tratta ancora di indicazioni di massima, che vedranno poi nella società in fase di costituzione il soggetto attuatore.

Un nuovo ostello della gioventù

"Il Giubileo del 2025 avrà una grande rilevanza spirituale, con attenzione alla cura degli ultimi e dei disagiati. Il Campidoglio è impegnato per offrire tutto il supporto necessario per l'accoglienza dei pellegrini. Per noi è necessario confermare la vocazione di città dell'accoglienza", argomenta Gualtieri. Tra i progetti da mettere in campo anche della speranza di riuscire a mettere in cantiere anche un nuovo ostello della Gioventù, anche nell'ottica di ospitare nel 2025 la Giornata Mondiale dei giovani.

"La nostra capacità ricettiva sarà il nostro biglietto da visita. Sarebbe bello allestire un nuovo ostello della gioventù per accogliere ragazze e ragazzi nell'anno giubilare", sostiene Gualtieri. L'ultimo precedente è sfavorevole: per l'Anno Santo straordinario del 2015 sono stati allestiti 2 padiglioni del Santa Maria della Pietà, per un totale di 140 posti letto, ma non hanno mai aperto per problemi burocratici e legali. Tutte questioni che verranno affrontate e aggiornate a breve nel corso di un nuovo vertice tra Campidoglio, Governo e Santa Sede.

"A livello istituzionale, quello individuato per l'organizzazione del Giubileo è un buon assetto, efficace, che ci consentirà di affrontare una sfida molto importante e impegnativa" ha detto ancora il sindaco. "Lavoriamo a stretto contatto con la Santa Sede e il Governo per mettere a punto il piano generale di indirizzo che il tavolo istituzionale dovrà approvare e poi come commissario procederò alla redazione del piano dettagliato. Il programma è definito, stiamo interloquendo con il Governo: molte opere coincidono poiché i tempi di scadenza del Pnrr e del Giubileo sono vicini, 2026 e 2025".