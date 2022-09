Il Giubileo a scuola, i consiglieri entrano nelle classi: “Vogliamo raccontarlo agli studenti”

Accorciare le distanze tra la politica ed i giovani. Ed illustrare il lavoro che l’amministrazione sta mettendo in campo per organizzare il prossimo Giubileo.

Un 'esigenza espressa dal mondo scolastico

“Parlando con i ragazzi ed i presidi, ho verificato che c’è voglia di confrontarsi con le istituzioni all’interno delle scuole, per trasmettere cosa comporterà un evento del genere sulla città. Sia in termini educativi che sul piano fattivo, per le opere che saranno realizzate” ha premesso Daniele Parrucci, il consiegliere delegato all'edilizia scolastica della città metropolitana che ha portato la questione all’attenzione dei colleghi eletti in Campidoglio.

Cosa faranno i consiglieri a scuola

L’esigenza rappresentata da Parrucci, è stata colta dalla commissione Giubileo di Roma Capitale che ha dedicato alla questione una seduta congiunta con la commissione scuola. “Andremo ad elaborare un format ben preciso, cui fare riferimento, e sulla base di quello i consiglieri eletti in comune e nei municipi andranno entreranno nelle scuole per ricordare la storia, i valori che il Giubileo veicola, ad esempio sui temi dell’accoglienza.E soprattutto - ha annunciato Dario Nanni, il presidente della commissione Giubileo - i consiglieri andranno a raccontare il lavoro che fa l’amministrazione comunale per organizzare questo evento”.

La politica ed il mondo studentesco

Un modo, per dirla con Petroselli, anche “per accorciare le distanze” soprattutto tra la politica e gli eletti. Un programma ancora da strutturare, ma che ha raccolto l’interesse della commissione scuola che, per la riunione, aveva convocato rappresentanti eletti anche nei municipi. “Troveremo una sintesi con dirigenti scolastici, consigli d’istituto e rappresentanze degli studenti” ha dichiarato Nanni, annunciando il loro prossimo coinvolgimento.

Il coinvolgimento degli eletti

La partecipazione dei consiglieri eletti, ha chiarito Nanni raggiunto telefonicamente da Romatoday, “sarà su base volontaria e gratuita ed a breve mi occuperò di raccogliere le prime adesioni”. Il percorso è stato appena avviato e, dalla propria parte, ha sicuramente il vantaggio di avere una finestra temporale ampia su cui lavorare, visto che il Giubileo è nel 2025. Un tempo sufficiente per lavorare al progetto di cui, nella commissione capitolina del 23 settembre, si è delineato soltanto il primo passo.