Giubileo, i maxi eventi con il Papa al parco di Centocelle e a Tor Vergata

Si è svolta nella giornata di ier a palazzo Chigi la dodicesima riunione della cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. All'incontro erano presenti tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Roccam il pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, monsignore Rino Fisichella, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone.

Dall'incontro è emersa la decisione di appoggiare, in merito ai maxi eventi, la linea già indicata da tempo da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è anche commissario straordinario per l'evento giubilare. Alla luce poi del "calendario definitivo degli eventi", con l'indicazione di quelli ai quali è prevista la presenza del Santo Padre", si legge in una nota di Palazzo Chigi, "sono state selezionate due aree: il parco di Centocelle e l'area di Tor Vergata, con capienze crescenti da circa 80 mila a oltre un milione di persone. Per quanto riguarda Tor Vergata, si segnala la disponibilità alla piena collaborazione del Rettore al fine di poter utilizzare alcune aree nella disponibilità dell'Università".

All'inizio della riunione il sottosegretario Mantovano "ha invitato il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a fornire i dati aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando l'importanza di rispettare i tempi, in ottemperanza anche ai target previsti dal PNRR". Tra i punti all'ordine del giorno, il nuovo Protocollo d'intesa sulla legalità e sicurezza, firmato a fine novembre con i sindacati e le associazioni datoriali. A questo proposito, Mantovano "ha tenuto a ribadire che il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri è una priorità".