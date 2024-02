Gualtieri: "Roma può diventare la locomotiva d'Italia e trainare il pil"

"Roma è un cantiere a cielo aperto e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi. La città cadeva letteralmente a pezzi dopo una stagione molto lunga di stagnazione, se non un vero e proprio blocco degli investimenti". Così il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso dell'incontro "Roma si prepara al lavoro per la Capitale" organizzato ieri da Cgil e Cgil Fillea, presenti anche la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini e del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "È stato importante un patto sul lavoro tra sindacato, imprese e amministrazione, per più lavoro e più cantieri ma anche più qualità, con cui noi vogliamo far crescere l'economia. Noi crediamo che Roma possa diventare la locomotiva d'Italia e trainare il Pil e l'occupazione in Italia. Se si mette al centro la dignità dei lavoratori e delle imprese si lavora di più e meglio".

"Roma si prepara, e con lei anche la Cgil, per supportare la città in vista delle importanti sfide che la attendono, a partire dal Giubileo che partirà a dicembre" ha detto intervenendo all'evento il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. "Come sindacato abbiamo già sottoscritto insieme alle altre organizzazioni e a Roma Capitale l'impegno per la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche del Giubileo, un obiettivo che dà concretezza al nostro lavoro sindacale. L'abbiamo detto e lo ribadiamo, Roma può essere un modello virtuoso per la realizzazione di opere pubbliche, la sfida è fare bene e presto e con zero incidenti nei cantieri".

"Mancano poco più di 300 giorni, nelle prossime settimane continueremo il nostro lavoro preparatorio - ha proseguito Di Cola - a partire dal 15 febbraio quando con la nostra categoria trasporti discuteremo come accogliere i 35 milioni di pellegrini che arriveranno nel 2025. Poi subito al lavoro per estendere il protocollo già sottoscritto a tutti gli appalti e lavori del Giubileo. Parliamo di proposte concrete per Roma, come lo sono anche la chiusura della gestione commissariale del debito, che tanti danni ha fatto ai cittadini, e più risorse e poteri per la Capitale, il cui ruolo non può essere riconosciuto solo ogni 25 anni".

Questa, ha concluso il sindacalista, "è la nostra proposta in campo per essere pronti tra 300 giorni: il metodo usato che ci ha portato qui è quello corretto, e ancora una volta ci dice che investire sul coinvolgimento dee parti sociali è la via giusta. L'auspicio è che in autunno si possa organizzare un'altra iniziativa tutti insieme per rivendicare gli ulteriori risultati raggiunti".

Una cabina di regia in Prefettura

"Presto convocherò la cabina di regia che diventerà parte integrante del protocollo per la sicurezza e la legalità nei cantieri del Giubileo firmato lo scorso giugno, un percorso importante di legalità e civiltà e un punto di partenza che potrà essere esteso e migliorato ma deve essere un punto fermo, perché ritengo che dignità e sicurezza del lavoro siano la cifra della civiltà di un Paese" ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Secondo il prefetto "si deve poter lavorare con qualità e sicurezza, è un diritto inalienabile e penso che sia un qualcosa da raggiungere attraverso la legalita, che è alla base di tutto ed è interesse di tutti, lavoratori, imprese e cittadini".

Per Giannini, infatti, "dobbiamo combattere l'illegalità, che porta a concorrenza sleale, operazioni opache, sfruttamento dei lavoratori, attività al ribasso e risparmi sulla sicurezza; quello di cui il Paese ha bisogno sono imprenditori seri che non seguano solo la logica del profitto, ma che abbiano la consapevolezza di poter far parte e di poter costruire qualcosa di importante, proprio come è ora per Roma. Noi ci dobbiamo muovere su questo, che porterà a cascata più sicurezza e controlli sui cantieri. Il dovere delle istituzioni, a partire da Prefettura e forze dell'ordine, è quello di mettersi a disposizione per garantire che i progetti avvengano sempre in una cornice di legalità", ha concluso il prefetto.