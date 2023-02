Settanta milioni per il sottopasso di Castel Sant'Angelo

Il Giubileo trasforma la viabilità intorno ed all’interno dell’area del Vaticano. Non ci saranno soltanto la pedonalizzazione di viale della Conciliazione ed il parcheggio interrato in piazza del Risorgimento, da realizzare entro il 2025.

Il Campidoglio vuole il sottopasso di Castel Sant'Angelo

Per l’apertura della “porta santa” è previsto anche un sottopassaggio che, in passato, ha fatto molto discutere. Si tratta del sottovia pedonale di Castel Sant’Angelo, un’opera che era già stata ipotizzata durante il Giubileo del 2000 ma che dovette all’epoca cedere davanti alle obiezioni dell’allora soprintendente La Regina. L’attuale amministrazione cittadina, di concerto con le autorità vaticane, vuole però realizzare l’intervento. Consentirebbe, con la pedonalizzazione di via della Conciliazione, di creare un passaggio verso San Pietro che, pellegrini e romani, possano percorrere a piedi.

Liberi dal traffico veicolare

Il “sottovia di piazza Pia”, vale a dire il sottopasso di Castel Sant’Angelo” è considerato un intervento “essenziale ed indifferibile” ed è quindi tra quelli che il commissario straordinario per il Giubileo, insieme al governo, ha ufficialmente presentato lo scorso gennaio. Per l’opera, la cui attuazione prevede il ricorso ad Anas come centrale di committenza, Roma Capitale ha previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro. L'operazione consentirebbe di liberare dal traffico veicolare l'incrocio tra lungotevere Vaticano e via della Conciliazione.

Compito che deve essere eseguito, è stato esplicitato nel documento che contiene gli interventi considerati essenziali ed indifferibili, “avendo cura di compenetrare le varie istanze in campo, con particolare riguardo rispetto agli aspetti conservativi, di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e architettonico”. Cosa che presuppone il dover ricevere il via libera anche della Soprintendenza di Stato, che sarà chiamata ad esprimersi nell'ormai prossima conferenza dei servizi.

Il nodo del collettore fognario

Per realizzare l’intervento, occorre dedicare un’attenzione particolare ad un collettore che interferisce con il tracciato del futuro sottopasso e che quindi rende necessarie dei lavori per modificarne il percorso. Sulla questione è stato già dato mandato ad Acea Ato2 di procedere alle verifiche necessarie per l’eventuale modifica delle quote e del tracciato di questo collettore.

Al lavoro anche per un'alternativa al sottopasso

L’amministrazione, intenzionata comunque a realizzare l’opera, ha richiesto la redazione di uno documento di fattibilità delle alternative progettuali. Servirà, si legge nel programma degli interventi essenziali, a “valutare più soluzioni di assetto, coerenti con la realizzazione del prolungamento del sottopasso esistente da Piazza Pia verso il Passetto di Borgo interrando la viabilità a raso e creando la pedonalizzazione superficiale tra Castel Sant’Angelo e Via della Conciliazione”. In definitiva, che si tratti di un sottopassaggio o di un percorso superficiale, Campidoglio e Vaticano concordano sulla necessità di realizzare un’area destinata ai soli pedoni tra l’ex mausoleo di Adriano e la strada che consente di accedere alla basilica di San Pietro. L'avvio della conferenza dei servizi è prevista per il secondo trimestre del 2023.