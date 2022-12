Giubileo, Gualtieri è ottimista: “A giorni l’avvio dei lavori”

Sono 135 le opere che devono essere portate a termine in previsione del Giubileo. Significa aprire cantieri in tutta la città sapendo di doverli chiudere in meno di ventiquattro, trenta mesi. Non oltre, se non si vuole restituire l’immagine di una Capitale in ritardo su un appuntamento tanto atteso. Ed è per questo che, il Campidoglio, sta lavorando per accelerare i tempi di avvio dei cantieri.

Due incontri in pochi giorni

Il sindaco, già nella giornata del 6 dicembre, aveva incontrato il ministro dei trasporti Matteo Salvini per parlare degli “investimenti infrastrutturali per Roma, a partire naturalmente dalle opere per il Giubileo, che è necessario mettere subito a terra” aveva spiegato il primo cittadino a margine dello scorso appuntamento. La giornata di oggi, durante la quale Gualtieri ha portato Salvini a visitare il cantiere della “stazione più bella del mondo”, quella che consentirà di raggiungere il Colosseo anche a bordo della metro C, è stata impiegata anche per tornare sulla questione.

Il Giubileo e la metro C

“Con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ci siamo visti la settimana scorsa – ha ricordato il leader del Carroccio, ai cronisti, a cui ha spiegato che – C'è anche il dossier sul Giubileo, a proposito di ritardi da accelerare e da rimodulare”. Per l’anno santo, intanto, qualche novità si registra proprio sul fronte della metro C visto che la “stazione di Porta Metronia dovrebbe entrare in funzione nell'ottobre del 2024 e la stazione Colosseo – ha sottolineato il Sindaco - all'inizio del 2025”. Anche se, in questo caso, per la piena operatività bisognerà attendere qualche mese. Secondo il sindaco si potrebbe già puntare ad ottenerla “a febbraio”. Una previsione che appare ottimistica rispetto ai tempi prospettati dalla commissaria alla metro C e che, inevitabilmente, denuncia anche l’esigenza di accelerare sul ruolino di marcia. Perché non c’è solo la metro C da portare a casa.

A giorni l'avvio dei cantieri

E così, mentre il vicepremier Salvini ha chiarito che “L'appuntamento col sindaco Gualtieri sarà pressoché settimanale”, dal primo cittadino è stata fatta chiarezza anche su quello che è l’iter politico amministrativo che si sta seguendo. “Per il decreto ho incontrato il sottosegretario Mantovano. Ho inviato formalmente alla presidente del Consiglio il piano dettagliato. È stato firmato ed è in attesa degli ultimi passaggi per andare in Gazzetta”. Tradotto in termini più pragmatici, quando si cominciano a vedere gli operai in azione? “Oramai – ha annunciato il sindaco – stiamo parlando di giorni per poter partire con il lavori del Giubileo”.