Il Giubileo rimette in gioco le Vele di Calatrava. Gualtieri: "Sono una vergogna cittadina"

In campagna elettorale c’era stato chi, come Carlo Calenda, aveva proposto di smontarla e recuperarne i materiali. Non sarà questo il destino dell’opera che Santiago Calatrava aveva previsto per Tor Vergata. Anzi, grazie al Giubileo, la città di Roma potrà finalmente utilizzare le “Vele” dell’archistar spagnola.

Una vergogna della città

Oggi, come ha ricordato il sindaco Gualtieri nel corso della commissione capitolina dedicata al Giubileo, “le Vele sono una delle vergogne di questa città”. Rappresentano, in maniera plastica, lo spreco di risorse pubbliche. Ma è proprio grazie all’appuntamento previsto per l’anno santo che le due infrastrutture potranno risollevarsi. “Non saranno completate” è stato chiarito. Non nel modo che aveva in mente Calatrava quando, per i mondiali di Roma, progettò la “città dello sport”. Però “verranno messe in sicurezza e sarà fruito quello che c’è” ha annunciato Gualtieri.

I soldi per le Vele

Il finanziamento per rilanciare le due strutture è cospicuo. Ci sono 70 milioni di euro, in gran parte messi dal Demanio che, dal 2021, è divenuto proprietario del complesso. Dodici sono invece sono i fondi giubilari investiti sull’operazione. “Il rudere smetterà di essere tale” ha sottolineato il sindaco. Pertanto se è vero che per ora, il completamento della seconda vela non è previsto, è altrettanto vero che diverrà fruibile. “Sarà un’arena scoperta” in grado di accogliere anche i pellegrini.

Il rilancio in tre mosse

Gualtieri ha fornito anche qualche informazione in più. L’operazione prevista a Tor Vergata, comporterebbe tre fasi: il collaudo statico per arrestare il degrado, il completamento del palasport che resterà però scoperto ed una serie di opere esterne, dal valore di 20 milioni, che serviranno a migliorare la fruibilità del complesso. E’ stata anche ipotizzata una data entro la quale far partire i lavori. “L’intervento dovrebbe cominciare a giugno”, ha azzardato il sindaco, visto che “potrebbe non servire una valutazione d’impatto ambientale” poiché era già stata rilasciata a suo tempo. Ma questo è un aspetto che “stiamo valutando insieme alla regione” ha aggiunto. Poi, se Roma dovesse aggiudicarsi anche l'Expo, l'investimento sul complesso di Tor Vergata potrebbe ricevere ulteriore linfa. Ma adesso è prematuro parlarne.

La commissione sul Giubileo

Vele a parte, la commissione speciale presieduta da Dario Nanni (lista Calenda) è stata l’occasione per affrontare anche altri temi. “Abbiamo acquisito importanti aggiornamenti sui principali interventi previsti - ha spiegato il consigliere capitolino - Nei prossimi mesi partirà il sottovia di piazza Pia, per il quale è in corso la conferenza dei servizi che dovrebbe terminare in questo mese mentre, i cantieri, potrebbero partire il prossimo luglio. Si è parlato anche di Termini, della sicurezza, della viabilità e del ponte dell'Industria. Ed è inoltre stato fatto il punto sui fondi a disposizione per il Giubileo”.

I soldi per il Giubileo

Rispetto alle risorse ed agli interventi in programma, Gualtieri ha chiarito che non ci sarà un nuovo Dpcm, ma che verrà integrato quello esistente. Ed a quel punto “ci sarà un unico testo con 184 interventi da 2,9 miliardi di valore complessivo, di cui 1,2 miliardi di fondi giubilari più i 135 interventi di 'Caput Mundi' da 500 milioni”. Maggiori informazioni saranno comunicate, ha chiarito il sindaco, quando il nuovo decreto ministeriale sarà pronto.