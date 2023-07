Giubileo, a luglio boom di cantieri: ecco dove partono i lavori

Il sottovia di Castel Sant’Angelo, a Piazza Pia. La riqualificazione di piazza dei Cinquecento a Termini e di piazza della Repubblica I lavori di sistemazione delle pavimentazioni storiche. Sono numerosi i cantieri per le “indifferibili” del Giubileo 2025 che prenderanno avvio dal mese di luglio.

L'atteso sottopasso di Castel Sant'Angelo

Tra le opere più attese, e costose, figura sicuramente il sottopasso. Il 15 maggio si è chiusa la conferenza dei servizi e la giunta capitolina, 10 giorni più tardi, ha approvato il piano di fattibilità tecnico economica. Anas ha così potuto indire la gara che è scaduta lo scorso 26 giugno. Il costo dell’intervento è di 70 milioni di euro ed è un’opera che ha incassato il via libera della Soprintendenza statale, a differenza del sottopasso di Castel Sant’Angelo che l’amministrazione Rutelli voleva realizzare durante il Giubileo. E’ già stata stabilita, ma non ancora divulgata, la viabilità alternativa sia delle fasi di cantiere che nello scenario post operam. L’intervento sarà collaudato entro il secondo trimestre del 2025.

Le pavimentazioni stradali

A metà giugno sono partite le gare per i lavori relativi al piano di riqualificazione delle pavimentazioni storiche. Si tratta di opere “essenziali ed indifferibili” . Il programma prevede due tipologie d’intervento. La prima contempla il ripristino della originaria pavimentazione di sampietrini su 33 strade che attualmente sono realizzate in conglomerato bituminoso. Il secondo tipo d’intervento è esattamente speculare e quindi prevede di togliere i classici blocchetti di selce per sostituirli, in 19 strade, con l’asfalto. Tutti questi interventi è previsto che partano per luglio.

Entro l’estate prendono avvio i cantieri, a cura dei municipi, per la manutenzione straordinaria della viabilità locale. Sono stati stanziati per queste operazioni 45 milioni di euro e dal 14 giugno è in corso l’Accordo quadro per la realizzazione degli interventi. Tra luglio ed agosto, inoltre, prendono il via due interventi che erano originariamente distinti ma che sono stati unificati dal secondo Dpcm relativo al Giubileo e firmato lo scorso giugno. Si tratta della riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento, del complesso monumentale della stazione Termini e di piazza della Repubblica.

A giugno invece sono partiti i cantieri, tutt’ora in corso. sulla Tangenziale est, su via Trionfale e sulla via Braccianese. Il 24 luglio partono i lavori relativi alla sistemazione del Ponte dell’Industria, che al termine dei lavori potrà essere attraversato anche da mezzi pubblici e, sempre per il mese di luglio, è previsto l’avvio delle case dell’acqua.

“È assolutamente necessario comunicare nelle forme più idonee ed efficaci gli interventi e le opere che si andranno a realizzare in vista del Giubileo, al fine di limitare i disagi che ne deriveranno” ha commentato Dario Nanni, il presidente della commissione Giubileo di Roma Capitale “Proprio per queste ragioni mi auguro si predisponga una campagna di comunicazione ad hoc, ovvero una programmazione step by step delle informazioni che andranno diffuse attraverso vari canali e media, e una segnaletica specificatamente dedicata. Oltre a questo, informare sugli interventi che si realizzeranno, le soluzioni alternative da adottare e la relativa tempistica”. Saranno inevitabili, come altre volte ricordato dal sindaco Gualtieri, alcuni disagi. Saranno compensati dall’arrivo di infrastrutture e da interventi di restyling che, da questo mese, entrano nel vivo e che consentiranno alla città di farsi trovare pronta per l’appuntamento del 2025.

