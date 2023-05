Giubileo 2025, per sbloccare i lavori è stato necessario "aggirare" un decreto regio del 1904

Mancano 20 mesi all’apertura della Porta Santa. Ci sono lavori che non stanno rispettando la tabella di marcia e il timore che non tutte le opere previste potranno essere realizzate. Poi, se ai fisiologici (ed endemici) ritardi ci si aggiunge anche la burocrazia, ecco che per vedere un Giubileo 2025 a misura di fedele servirà un vero e proprio miracolo. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, ha disposto il progetto per la realizzazione di alcuni interventi del sottovia di piazza Pia, nel municipio I di Roma Capitale. Per farlo è stato necessario agire “in deroga” ad un regio decreto che risale al 1904 e che contiene il testo unico sulle opere idrauliche.

Il progetto

I lavori sul sottovia di piazza Pia consentiranno la riunificazione pedonale di Castel Sant’Angelo con via della Conciliazione. Per realizzare l’opera, però, occorre anche procedere con altri interventi. Sul sottovia, infatti, verrà realizzato un nuovo tratto di collettore fognario posto tra il muraglione e l’esistente sottopasso ed è previsto anche un nuovo braccio di scarico. Peccato che durante la conferenza dei servizi sia emerso, a fine aprile, la “non ammissibilità” del progetto. Le opere previste, infatti, “interferiscono significativamente” con il “muraglione storico” che è posto ad una distanza inferiore ai 10 metri previsti. Un limite imposto dal regio decreto del 1904, approva da Re Vittorio Emanuele “per grazia di Dio e per volontà della Nazione”. Era necessario, insomma, aggirare questo divieto per non paralizzare, di fatto, i lavori.

Via libera

Per ottenere il via libera ai lavori sono stati necessari, quindi, ulteriori approfondimenti per dimostrare che gli interventi non andranno a rovinare il manufatto e non ne comprometteranno anche la valenza storica. Inoltre, è stato necessario ricordare alcune pronunce della Cassazione sul tema. Infine, già in passato, l’intero tratto a ridosso del muraglione è stato già oggetto di importanti interventi di scavo e rimaneggiamento “che ne hanno profondamente alterato l’assetto morfologico, con riferimento, in particolare, alle opere eseguite degli anni ’90 nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’esistente sottopasso lungotevere in Sassia per il Giubileo 2000”.

Zona pedonale

“Si tratta di un'opera che consentirà di realizzare un'ampia zona pedonale tra via della Conciliazione e Castel Sant'Angelo, convogliando il traffico veicolare in un nuovo sottovia che si raccorda all'esistente sottopasso di lungotevere in Sassia – spiega, in una nota - Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio - la Regione Lazio è pronta a dare il proprio contributo e conferma la propria collaborazione con le altre istituzioni, affinché Roma sia pronta per il Giubileo che rappresenta un appuntamento indispensabile per il rilancio non solo della Capitale, ma anche delle altre province in linea con le linee programmatiche del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca”.