Al vertice sul Giubileo Raggi non è invitata. La sindaca contro Conte: "Sgarbo grave"

Al primo summit per parlare del Giubileo 2025 manca la sindaca Virginia Raggi. Già, ieri mattina sul tema si è svolto un vertice appositamente convocato a palazzo Chigi. Investimenti futuri per Roma, infrastrutture, ospitalità, flussi, sicurezza. Diverse le questioni affrontate.

Al tavolo degli invitati, accanto al premier Giuseppe Conte, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Grande assente la prima cittadina M5s. Che manco a dirlo non ha preso bene quello che ha definito senza mezzi termini "uno sgarbo istituzionale".

"Stupisce che Palazzo Chigi non abbia ancora smentito" scrive Raggi nella serata di ieri tramite una nota stampa. "Alla riunione in modo del tutto irrituale non sarebbe stato invitato alcun rappresentante di Roma Capitale. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un grave sgarbo istituzionale. Il coinvolgimento della città e dell'amministrazione capitolina da parte del Governo, infatti, non dovrebbe mai tener conto del colore politico di chi ha l'onore e il compito di rappresentare tutti i romani". Nessuna smentita è arrivata però sul fatto che la riunione si sia svolta, con quei partecipanti e senza Raggi.

La presidenza del Consiglio in serata ha provato a riparare all'incidente diplomatico con un'altra contro nota, dove si dice che la sindaca verrà coinvolta nella formazione della Commissione paritetica italo-vaticana. Ma oramai la frittata, come si dice, è fatta. Raggi è su tutte le furie e la sua è la prima reazione forte contro la presidenza del Consiglio.

Senza contare le possibili letture in chiave elettorale sulla presenza del presidente Zingaretti e non della sindaca. Un'assenza che non fa che rafforzare le voci che ormai si rincorrono da settimana su una trattativa in corso per estrometterla dalla corsa elettorale, a vantaggio di un altro candidato gradito anche al Pd.